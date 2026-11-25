Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

El avance mensual no compensó las caídas previas y las consultoras estiman que la actividad retrocedió 1,8% en el tercer trimestre. El dato interanual de septiembre mostró una baja de 1,2%.

La actividad económica argentina avanzó 1,1% en septiembre, pero el repunte no alcanzó para revertir las caídas de los meses anteriores. Según estimaciones privadas basadas en los datos del Indec, la economía retrocedió 1,8% en el tercer trimestre y acumuló dos trimestres consecutivos de contracción, un escenario que configura una recesión técnica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 2,5% en julio y una recuperación de apenas 0,4% en agosto. El Indec difundirá el resultado oficial del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre el 16 de diciembre. En el segundo trimestre, la actividad había caído 1%.

Qué significa la recesión técnica y qué proyectan las consultoras

Se considera que una economía atraviesa una recesión técnica cuando acumula dos trimestres consecutivos de caída del PBI, una vez descontados los efectos estacionales. EcoGo, FMyA, Analytica y Equilibra calcularon una contracción de 1,8% entre julio y septiembre, aunque prevén que el año cierre con un crecimiento leve, de entre 0,5% y 0,7%.

Claudio Caprarulo, de Analytica, explicó que la caída se profundizó porque el agro y la intermediación financiera dejaron de compensar el desempeño negativo de la industria y el comercio, a los que se sumó la construcción durante buena parte del año. Según señaló, energía y minería sostienen una tendencia positiva, pero no alcanzan para apuntalar la actividad general.

Fernando Marull, director de FMyA, sostuvo que el rebote de septiembre fue menor al esperado, aunque superó los registros de julio y agosto. También indicó que pesca y bancos mostraron resultados peores y estimó que quedará un arrastre estadístico de 0,9% para el cuarto trimestre, lo que podría permitir que la economía salga de la recesión técnica.

Minería y energía crecieron, mientras cayeron pesca e industria

En la comparación interanual, el EMAE de septiembre cayó 1,2%. Cinco de los sectores relevados registraron subas: se destacaron la explotación de minas y canteras, con un avance de 11,1%, y electricidad, gas y agua, con 4%.

La construcción también creció, un 3,5%, y junto con la minería y los servicios públicos tuvo una incidencia positiva. En conjunto, esos rubros aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

En contraste, diez sectores mostraron retrocesos. La pesca encabezó las bajas, con una caída de 48,6%. También incidieron negativamente la intermediación financiera, con una contracción de 11,5%; la industria manufacturera, con 1,8%; y el comercio mayorista, minorista y de reparaciones, con 2,2%.

El Gobierno relativizó la caída y destacó la recuperación

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, calificó la recesión como “estadística” y sostuvo que no se extiende en el tiempo ni alcanza a todos los sectores. “Argentina se está reactivando después de la caída de julio, que además fue por factores transitorios, como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas”, afirmó.

Furiase consideró que la recuperación comenzó en agosto y septiembre y continuó durante octubre y noviembre. “Ahora seguramente vamos a ver una recuperación más fuerte que en agosto”, había anticipado.

El EMAE funciona como un indicador anticipado del PBI, que el Indec calcula de manera trimestral para medir el tamaño de la economía. A partir de sus datos mensuales, los analistas suelen estimar por adelantado la evolución del producto.

La actividad perdió impulso y las previsiones para 2027 son positivas

En los primeros ocho meses del año, la actividad acumulaba un crecimiento de 1,2%. Un año antes, el avance para ese mismo período había sido de 5,3%, una diferencia que refleja la desaceleración. Según Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, la actividad se encuentra 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado.

Casas sostuvo que, si el nivel de septiembre se mantuviera hasta fin de año, 2026 cerraría con un crecimiento promedio de apenas 0,3%, explicado por el arrastre estadístico. También afirmó que la minería y la energía contrastan con el desempeño negativo de los sectores ligados al mercado interno. A su juicio, el crédito estancado, la política monetaria, los costos de la transformación productiva y la incertidumbre política de cara a 2027 explican buena parte de la estanflación.

El economista señaló que la expectativa de crecimiento promedio de 3,5% que manejaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado a fines del año pasado quedó lejos. Para 2027, en cambio, la última proyección del REM anticipa una expansión de 2,1%.

Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, consideró que, si se cumple esa previsión, Argentina podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento por primera vez desde el período 2006-2008, casi dos décadas atrás.