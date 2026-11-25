Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El jefe de Gabinete presentará este miércoles, desde las 15, su primer informe de gestión ante el Senado. La agenda incluye reclamos por obras, fondos provinciales, discapacidad, seguridad, educación y política exterior.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comparecerá este miércoles desde las 15 ante el Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. El documento elaborado por la Jefatura de Gabinete reúne consultas y reclamos legislativos sobre infraestructura, recursos provinciales, pensiones por discapacidad, subsidios, seguridad, educación, política exterior y promoción de inversiones.

El Justicialismo concentra sus preguntas en el impacto territorial de las medidas oficiales, los fondos destinados a las provincias y las prestaciones sociales. La Unión Cívica Radical pone el foco en infraestructura, transporte y administración pública. También hay consultas sobre los regímenes de promoción de inversiones y las herramientas productivas impulsadas por el oficialismo.

Obras públicas, rutas y fondos para las provincias

Entre los temas de infraestructura figuran el estado de las rutas nacionales, las concesiones viales, los corredores logísticos y las obras financiadas por el Estado nacional. Una de ellas es el tramo de la Ruta 40 Sur entre San Juan y Mendoza, cuya reanudación, según indicó el Gobierno, está en proceso y depende de definiciones administrativas y técnicas.

El bloque Justicialista cuestiona la paralización de obras y la reducción de las transferencias no automáticas a las provincias, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional. La UCR, por su parte, reclama por el mantenimiento vial y el acceso de pequeñas y medianas empresas al transporte ferroviario de cargas. El informe también aborda la disolución y liquidación de fondos fiduciarios, iniciada en diciembre de 2023.

Discapacidad, subsidios energéticos y vivienda

Las consultas sobre discapacidad abarcan las auditorías de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las bajas de prestaciones, las deudas con prestadores y la actualización de aranceles. También incluyen el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en particular a partir de los requerimientos del Justicialismo.

En materia de energía y vivienda, la agenda incluye el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el régimen de Zona Fría, los usuarios electrodependientes y las deudas de CAMMESA. También contempla obras hídricas y acueductos, la liquidación del programa PROCREAR, el traspaso de proyectos habitacionales a las provincias, la regularización dominial y los certificados de vivienda familiar.

Seguridad, salud y educación en la agenda del Senado

En seguridad y justicia, el informe recorre las políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado, el sistema penitenciario y la aplicación del Código Procesal Penal Federal. El Gobierno prevé incorporar 5.396 plazas penitenciarias durante 2027.

El temario también incluye salud mental, consumos problemáticos, vacunación contra el dengue en el NOA y el sistema de alertas de emergencia AlertAR. En educación, las consultas abarcan alfabetización, conectividad escolar, uso de celulares en las aulas y acoso estudiantil, incluida la circulación de imágenes sexuales falsas de alumnos creadas con inteligencia artificial.

Inversiones, comercio exterior y reclamo por Malvinas

En el plano económico, se tratarán el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el empleo, el monotributo y el Banco Central de la República Argentina. La agenda también incorpora consultas sobre acuerdos comerciales y los vínculos con China y otros países de Asia.

Por último, el informe contempla demandas internacionales y el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.