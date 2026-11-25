Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La Asociación Bancaria convocó a una medida de fuerza durante las tres últimas horas de atención al público. Denuncia despidos, cierres de sucursales, incumplimientos laborales y vulneraciones a la libertad sindical.

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en el Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre. La medida se realizará durante las tres últimas horas de atención al público y responde a la falta de respuestas de la entidad ante reclamos por despidos, cierres de sucursales y presuntas vulneraciones a la libertad sindical.

La decisión fue tomada tras una reunión con las Comisiones Gremiales Internas del banco y el Plenario de Secretarios Generales del sindicato, que facultó a la conducción nacional a disponer medidas de acción directa.

Los reclamos de la Asociación Bancaria a Banco Santander

Según el pronunciamiento gremial, en la audiencia del 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo se exhortó a mantener abiertos los canales de diálogo. El sindicato afirmó que manifestó su voluntad de continuar negociando, pero acusó a la entidad de avanzar con despidos encubiertos y cierres de sucursales.

Entre los casos mencionados figura el de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba. La organización también denunció incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, encuadramientos convencionales incorrectos y exigencias de metas comerciales que calificó como inalcanzables.

Cuándo será el paro en Banco Santander

La protesta se llevará adelante el 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público. La Asociación Bancaria sostuvo que la medida busca defender los puestos de trabajo, los derechos establecidos en el convenio y la libertad sindical.

El gremio también denunció trabas a la participación gremial e intromisiones en el proceso electoral interno de la organización. Además, responsabilizó a las autoridades de Banco Santander por la continuidad o profundización del conflicto.