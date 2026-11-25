Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El Indec informó que la actividad retrocedió en el tercer trimestre, pese al avance mensual de septiembre. El dato reavivó el debate sobre la recesión, las proyecciones de crecimiento y la situación de los mercados.

La economía argentina entró en recesión técnica: según los datos difundidos por el Indec, la actividad cayó 1,8% en el tercer trimestre, después de haber retrocedido 0,6% en el segundo. El Gobierno, en cambio, puso el foco en el crecimiento mensual de septiembre, que fue del 1,1%.

El resultado suma presión en un contexto de desconfianza en los mercados. Este martes, el riesgo país superó los 1.100 puntos y el dólar llegó a 1.615 pesos en el Banco Nación.

Recesión y proyecciones de crecimiento para 2026

Las consultoras privadas estiman que la economía cerrará el año con un crecimiento moderado, de alrededor del 0,5%. Las proyecciones más optimistas lo ubican en 0,7%, muy por debajo de las expectativas que se habían planteado inicialmente para 2026.

En mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Kristalina Georgieva, había proyectado un crecimiento del 3,5%. En octubre revisó esa estimación y la redujo al 2,1%. Frente a los pronósticos actuales, de hasta 0,7%, la expectativa original se redujo cerca de un 80%.

El Gobierno destacó el avance mensual de septiembre

Antes de que el Indec difundiera el informe, el secretario de Hacienda, Federico Furiase, había relativizado la caída trimestral y la definió como una “recesión estadística”. También anticipó una mejora mensual: “Ahora seguramente vamos a ver (en septiembre) una recuperación más fuerte que en agosto”.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el repunte de septiembre en una publicación en redes sociales. Luego se sumaron cuentas libertarias, entre ellas la del militante conocido como Gordo Dan, que escribió:

LA ECONOMÍA CRECIÓ EN SEPTIEMBRE JAJAJJAJAJAJAJAAJJJAJA QUE VAN A HACER LOS KUKITAS AHORA

La anticipación de Furiase y el énfasis oficial en el dato mensual despertaron cuestionamientos en redes sobre los cálculos del Indec. En ese debate también se recordó la renuncia de Marco Lavagna al organismo, en febrero, luego de que el Banco Central confirmara la manipulación del índice de inflación.

Estudios locales ya advertían una caída de la actividad

La contracción del tercer trimestre también aparece en distintos relevamientos sobre la actividad de las principales ciudades del país. En La Plata, un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad local registró una caída interanual del 15,6% en las ventas durante el tercer trimestre, frente al mismo período de 2025.

El estudio señaló que las ventas acumularon 15 trimestres consecutivos en baja, un período superior a tres años y medio. El dato se suma a las señales de retroceso que alimentan el debate sobre la situación económica, mientras el Gobierno sostiene su atención en la recuperación mensual de septiembre.