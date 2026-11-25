La actividad económica cayó 1,8 por ciento en el tercer trimestre frente al segundo, según la serie desestacionalizada del EMAE. En septiembre hubo un rebote mensual, pero la tendencia ciclo no mostró variaciones y diez sectores registraron bajas interanuales.

La economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de caída, el criterio que define una recesión técnica. Según los datos del INDEC, la actividad retrocedió en promedio 1,8 por ciento en el tercer trimestre frente al segundo, de acuerdo con la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El trimestre previo había cerrado con una contracción de 0,6 por ciento, según el último informe oficial del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado definitivo del PBI permitirá confirmar el desempeño trimestral, mientras que los datos del EMAE ya reflejan dos períodos consecutivos en terreno negativo.

La actividad económica cayó pese al rebote de septiembre

El INDEC informó que el EMAE registró en septiembre una baja interanual de 1,2 por ciento y una suba mensual de 1,1 por ciento. Ese avance no alcanzó para compensar la caída de julio y el retroceso promedio del trimestre frente al segundo.

La actividad había sufrido en julio una contracción intermensual de 2,5 por ciento, cifra que el organismo revisó desde el 2,8 por ciento informado previamente. En agosto, la suba fue corregida de 0,1 a 0,4 por ciento. La recuperación mensual de septiembre, por su parte, no modificó el balance negativo del período.

En la comparación con el mismo período de 2025, el tercer trimestre retrocedió 1,5 por ciento. Julio, agosto y septiembre acumularon tres caídas interanuales consecutivas, de 1,5, 1,6 y 1,2 por ciento, respectivamente, una secuencia que no se observaba desde 2024. En los primeros nueve meses del año, el indicador acumuló un avance de 1 por ciento, frente al 5,1 por ciento que registraba en octubre del año anterior.

El EMAE mostró estancamiento en la tendencia de la economía

Aunque el índice desestacionalizado subió en septiembre, la estimación de tendencia ciclo del INDEC no tuvo variaciones respecto del mes anterior. Esa serie permanece en 0,0 por ciento desde febrero. Además, el nivel de actividad de septiembre quedó 2,8 por ciento por debajo del máximo de marzo y 0,9 por ciento debajo del registrado en septiembre de 2025, siempre en la medición sin estacionalidad.

La posibilidad de una recesión técnica ya se planteaba desde la publicación del EMAE de agosto. El desplome de julio, asociado al desempeño de la industria y el comercio, había sido seguido por una recuperación mensual limitada en agosto. El promedio de los tres meses terminó ubicándose 1,8 por ciento por debajo del segundo trimestre.

Pesca, industria y comercio, entre los sectores más afectados

Diez sectores de actividad registraron caídas interanuales en septiembre. La más pronunciada fue la de Pesca, con un retroceso de 48,6 por ciento. También tuvieron incidencias negativas la intermediación financiera, que cayó 11,5 por ciento, y la industria manufacturera, con una baja de 1,8 por ciento.

El INDEC indicó que esos tres rubros restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. El comercio mayorista y minorista, junto con las reparaciones, retrocedió 2,2 por ciento y acumuló tres meses consecutivos de bajas: 4,8 por ciento en julio, 3 por ciento en agosto y 2,2 por ciento en septiembre.

La industria manufacturera también hilvanó tres meses en descenso, con caídas interanuales de 4,8 por ciento en julio, 3,3 por ciento en agosto y 1,8 por ciento en septiembre. Industria y comercio se encuentran entre los sectores con mayor peso en la generación de empleo privado registrado.

Además, bajaron Agricultura, 2 por ciento; Transporte y comunicaciones, 0,7 por ciento; Administración pública, 1,7 por ciento; Enseñanza, 0,5 por ciento; Actividades inmobiliarias, 0,3 por ciento; Otras actividades de servicios, 2,2 por ciento, y los impuestos netos de subsidios, 1,3 por ciento.

Minería, energía y construcción aportaron al alza

Entre las actividades que crecieron se destacaron la explotación de minas y canteras, con una suba interanual de 11,1 por ciento, y Electricidad, gas y agua, con un avance de 4 por ciento. La construcción aumentó 3,5 por ciento. En conjunto, esos rubros aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El crecimiento de la minería y la energía no compensó las caídas del resto de los sectores. Se trata de actividades intensivas en capital y orientadas a la exportación, que representan una proporción menor del empleo total.

La producción industrial y la capacidad instalada retrocedieron

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC mostró en septiembre una caída interanual de 1,8 por ciento y acumuló un retroceso de 2,6 por ciento en los primeros nueve meses del año. Diez de las 16 divisiones relevadas registraron bajas.

Las caídas más pronunciadas correspondieron a maquinaria y equipo, con 26,8 por ciento; otros equipos, aparatos e instrumentos, con 22 por ciento; prendas de vestir, cuero y calzado, con 5,3 por ciento; muebles y colchones, con 4,9 por ciento, y vehículos automotores y autopartes, con 3,5 por ciento.

La serie desestacionalizada de la industria avanzó 0,7 por ciento frente a agosto, pero la tendencia ciclo cayó 0,4 por ciento y acumuló cinco meses consecutivos en baja. En tanto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 60,1 por ciento en septiembre, frente al 61,4 por ciento de un año antes. El sector textil operó al 44,1 por ciento, la industria automotriz al 49,5 por ciento y la metalmecánica al 40,5 por ciento.

La construcción rebotó, pero sigue debajo de 2023

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) subió 5,1 por ciento interanual en septiembre y avanzó 7,8 por ciento frente a agosto. Sin embargo, su tendencia ciclo no registró variaciones y el acumulado del año llegó a 1,3 por ciento.

El nivel de actividad de la construcción continúa por debajo del de 2023. En septiembre, el índice del sector incluido en el EMAE se ubicó en 143,6 puntos, frente a los 159,9 puntos registrados en el mismo mes de 2023.