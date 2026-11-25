Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:26 p. m. · 3 min de lectura

La caída de la actividad económica afecta el consumo, la producción y el empleo. Aunque la inflación disminuya, eso no garantiza que los salarios recuperen su poder adquisitivo.

La palabra recesión volvió a instalarse en la agenda económica argentina. Aunque para muchos puede resultar un término difícil de comprender, sus consecuencias se sienten diariamente en el bolsillo de los trabajadores, los jubilados, los comerciantes y las familias.

¿Qué significa que un país entre en recesión? En términos sencillos, significa que su economía, en lugar de crecer, comienza a achicarse. Se produce menos, se vende menos, disminuye el consumo, se frenan las inversiones y aumenta el riesgo de perder puestos de trabajo.

Se considera que existe una recesión técnica cuando la actividad económica registra una contracción durante dos trimestres consecutivos.

Según los datos del INDEC publicados por Minuto Uno, la actividad económica argentina registró una caída interanual del 1,2% en septiembre de 2026, mientras que diez de los quince sectores relevados presentaron resultados negativos.

El comercio mayorista y minorista sufrió una caída del 2,2%, mientras que la industria manufacturera retrocedió un 1,8%.

Pero ¿cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana?

Cuando los salarios no alcanzan para afrontar el costo de vida, las familias comienzan a reducir sus gastos. Se postergan compras, se eliminan salidas, se dejan de adquirir determinados productos y, en muchos casos, hasta se modifica la alimentación.

El comerciante que vende menos reduce sus pedidos de mercadería. El proveedor recibe menos encargos y las fábricas disminuyen su producción. De esta manera, se genera una cadena que termina perjudicando a buena parte de la sociedad.

Uno de los aspectos más preocupantes de una recesión es el impacto sobre el empleo. Ante la caída de las ventas, muchas empresas dejan de contratar trabajadores, reducen horas laborales, suspenden personal o recurren a los despidos.

Los pequeños y medianos comerciantes tampoco están ajenos a esta realidad. Deben seguir pagando alquileres, impuestos, servicios y salarios, aun cuando sus ingresos disminuyen.

¿De qué sirve que baje la inflación si el dinero no alcanza?

Es importante comprender que una disminución de la inflación no significa que los precios bajen, sino que aumentan a un ritmo menor. Tampoco garantiza que los salarios recuperen su poder adquisitivo ni que las familias puedan mejorar su calidad de vida.

Un país puede tener una inflación más baja y, simultáneamente, atravesar una recesión económica, con comercios que cierran, trabajadores que pierden sus empleos y consumidores cada vez más endeudados.

En este contexto, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, enfrenta el desafío de revertir la caída de la actividad económica y generar condiciones que permitan recuperar el consumo, la producción, el empleo y el poder adquisitivo.

Porque la economía de un país no puede evaluarse únicamente a través de los números que exhibe un funcionario. También debe medirse en la mesa de cada familia, en la posibilidad de un jubilado de comprar sus medicamentos, en la capacidad de un trabajador de vivir de su salario y en la posibilidad de un comerciante de mantener abiertas sus puertas.

La recesión, en definitiva, no es solamente una palabra económica. Es una realidad social que golpea especialmente a quienes cuentan con menos recursos para afrontar sus consecuencias.

Y frente a este escenario, cabe preguntarse: ¿cuándo comenzará a sentirse la recuperación económica en el bolsillo de los argentinos?