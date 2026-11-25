Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:36 p. m. · 1 min de lectura

Entre abril y octubre de 2026, los viajes presidenciales generaron gastos en pesos y dólares, según un informe enviado al Senado. El monto no incluye los costos de seguridad presidencial.

Los viajes al exterior del presidente Javier Milei entre abril y octubre de 2026 representaron un gasto de 2.737 millones de pesos para el Estado nacional, de acuerdo con datos oficiales remitidos al Senado. La cifra no contempla los costos de la seguridad presidencial.

La información forma parte del informe de gestión número 146, enviado por la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. Los datos fueron solicitados por la senadora Lucía Corpacci, quien pidió conocer el costo total de cada viaje.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo presentó los gastos de manera desagregada y no informó un total por cada gira. El informe consignó partidas en pesos y dólares.

Los gastos informados

Según el detalle, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, registró gastos por 268.860.399 pesos. Además, el combustible del avión presidencial demandó otros 721.723.969 pesos.

A esos montos se sumaron 1.091.549 dólares destinados a la compra de combustible en el exterior y a la contratación de aeronaves. El material no precisa el tipo de cambio utilizado para expresar el gasto total en pesos.

Durante esos siete meses, Milei realizó distintas giras internacionales para participar en reuniones, conferencias y ceremonias. También recibió premios, condecoraciones y reconocimientos académicos.

Un costo sin incluir la seguridad

El informe no incluyó los gastos de seguridad presidencial, por lo que el costo total de los viajes podría ser mayor. Tampoco presentó un monto consolidado para cada desplazamiento, pese al pedido de información realizado por Corpacci.

Las cifras se conocen en un contexto de debate sobre el gasto público y las prioridades de la administración nacional. El material aportado no detalla los beneficios concretos que dejaron las giras para el país.