Los títulos en dólares retrocedieron un 2,3%, frente al 0,5% de la deuda emergente. Barclays pasó su recomendación de sobreponderar a neutral y el Gobierno aún debe reunir unos USD 3.000 millones para afrontar pagos de enero.

Los bonos argentinos en dólares cayeron casi cinco veces más que la deuda emergente en una rueda marcada por la incertidumbre financiera internacional. La diferencia reavivó el debate sobre el peso de los factores locales en el deterioro de los activos y llevó al banco británico Barclays a recortar su recomendación sobre la deuda soberana.

De acuerdo con un informe de Cohen, el jueves pasado los títulos argentinos retrocedieron 2,3%, mientras que el conjunto de los bonos emergentes perdió apenas 0,5%. Aunque la tensión externa afectó a distintos mercados, la magnitud de la baja reflejó un castigo mayor para la Argentina.

El riesgo país y la caída de los bonos argentinos

El viernes, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos por primera vez desde antes de las elecciones legislativas del año pasado. En ese contexto, el indicador también llegó a superar los 1.100 puntos, mientras el dólar se disparaba.

La baja de los títulos se produjo pese a que el Gobierno sostiene el superávit fiscal, registra un excedente comercial y mantiene relativamente contenido el tipo de cambio. Esos tres pilares, que el ministro de Economía, Luis Caputo, presenta como argumentos para recuperar el acceso al crédito internacional, no alcanzaron para convencer a los acreedores.

Barclays cambió su recomendación sobre la deuda soberana

El 19 de noviembre, Barclays modificó su postura sobre los bonos argentinos: pasó de sobreponderar a neutral. De este modo, dejó de recomendar a sus clientes una exposición a la deuda del país superior a la que tiene dentro de los índices de referencia.

El cambio no equivale a una recomendación de venta, pero resulta significativo porque llegó después de varios meses de bajas en las cotizaciones. Ni siquiera los precios más reducidos de los títulos bastaron para que el banco mantuviera su posición favorable.

La Argentina necesita USD 3.000 millones para afrontar pagos

El deterioro de los bonos complica el programa financiero del Gobierno. Según una estimación de IEB Research, todavía faltan cerca de USD 3.000 millones para cubrir los vencimientos del próximo 9 de enero, cuando deberán pagarse alrededor de USD 4.400 millones entre capital e intereses de Bonares y Globales.

De acuerdo con ese cálculo, el Ministerio de Economía aún debe conseguir cerca del 70% de las divisas necesarias para afrontar el primer gran compromiso de deuda de 2027, a menos de dos meses del vencimiento.

La necesidad de financiamiento externo crece a medida que se acerca el calendario de pagos, pero la caída de los bonos encarece las alternativas de endeudamiento que podrían ayudar a cubrir esas obligaciones. Además, la brecha entre el desempeño de los títulos argentinos y el de otros emergentes apunta a una desconfianza específica sobre la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos financieros.

El Ejecutivo había apostado a que la consolidación fiscal reduciría gradualmente el riesgo país y permitiría recuperar el financiamiento voluntario. Sin embargo, con la deuda en baja y los pagos de enero próximos, sigue pendiente la respuesta sobre el origen de los dólares necesarios para afrontar los vencimientos.