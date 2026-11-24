Aunque se espera una cosecha récord de trigo y avanzan la soja, el maíz y el girasol, las empresas agropecuarias muestran cautela para financiar equipos. Por primera vez desde el inicio del relevamiento de SATOWER, hay más firmas que planean invertir menos que las que prevén aumentar sus inversiones.

Las perspectivas de una cosecha récord de trigo, que incluso superaría la del año pasado, conviven con el avance de la soja, el maíz y el girasol. Sin embargo, las empresas agropecuarias mantienen la cautela a la hora de tomar créditos para invertir en equipos, en un escenario de incertidumbre financiera que golpea especialmente al sector de la maquinaria agrícola.

“Tomar un préstamo es una responsabilidad importante”, señaló un productor de peso que pidió mantener el anonimato y dijo haber quedado escaldado por algunos defaults registrados en negocios agroindustriales. También indicó que hay fondos para incorporar tecnología en semillas y otros insumos necesarios para los cultivos, aunque “en dosis muy justas”.

Menos financiamiento y un saldo de inversión negativo

Según el Tasómetro SATOWER, un relevamiento mensual realizado entre 221 empresas agropecuarias que trabajan 828.000 hectáreas, en noviembre disminuyó la proporción de firmas que necesitó financiamiento, hasta el 52%. También bajaron las postergaciones de decisiones, que alcanzaron el 35,3%.

Pese a esa mejora, el saldo de intención de inversión se volvió negativo por primera vez en la era de Javier Milei, con una caída de 14,4 puntos. En otras palabras, por primera vez desde que comenzó el relevamiento son más las empresas que proyectan invertir menos que las que planean aumentar sus inversiones.

El tambo, el rubro con más decisiones postergadas

Los datos muestran que la mitad de las empresas necesitó financiamiento y una de cada tres postergó alguna decisión. A la vez, casi un 6% menos de las firmas se declaró en peor situación que el mes anterior, mientras que casi un 17% afirmó estar mejor. En este contexto, el 38% de las campañas se financia con recursos de los propios proveedores.

Por actividad, el tambo registró la mayor proporción de postergaciones, con un 55,2%, el mismo nivel que en octubre. En la agricultura extensiva, el indicador bajó del 63% al 29,8%. La cría, en tanto, fue la actividad que menos necesitó financiamiento, con un 38,5%, en un contexto de mejores precios y perspectivas para el negocio ganadero.

Bajaron las tasas de los créditos en pesos

La cautela se mantiene pese a que en noviembre descendieron las tasas en pesos y volvió a crecer el crédito en esa moneda. Para capital de trabajo, la tasa pasó del 31% al 27%; para maquinaria, del 30% al 23%; y para la compra de hacienda, del 41% al 32% anual.

En dólares, la tasa se ubicó en torno al 7%, aunque se concretaron varias operaciones a tasa cero mediante convenios comerciales.

Hernán Satorre, socio director de SATOWER, resumió el resultado del mes: “Noviembre trajo un respiro de corto plazo: menos empresas necesitaron financiamiento y menos postergaron decisiones. Pero por primera vez desde que empezamos el relevamiento, son más las que piensan invertir menos que las que piensan invertir más. Las empresas postergan menos, pero achican el plan del semestre. Una de cada tres piensa invertir menos que en los últimos seis meses”.