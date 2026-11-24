Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 4:03 p. m. · 1 min de lectura

El Ejecutivo ratificó la continuidad del programa de estabilización y el respaldo a la gestión económica de Luis Caputo. La suba del dólar y del riesgo país genera preocupación por su posible impacto en los precios y en el bolsillo de las familias.

En medio de la escalada del dólar y del riesgo país, el Gobierno nacional salió a desmentir las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación y principal responsable de la implementación del programa económico del presidente Javier Milei.

Durante una conferencia de prensa brindada este martes en Casa Rosada, el vocero presidencial reconoció que la Argentina atraviesa un escenario económico complejo y de mucha incertidumbre, aunque atribuyó las dificultades a factores externos.

Desde el Ejecutivo buscaron llevar tranquilidad frente a las versiones sobre posibles cambios en el gabinete económico y ratificaron la continuidad del programa de estabilización impulsado por la actual administración.

Las declaraciones se producen en una jornada marcada por la suba del dólar, que alcanzó los 1.605 pesos en el Banco Nación, mientras que el riesgo país trepó a los 1.096 puntos.

Pese a estos indicadores, desde el Gobierno sostuvieron que el mercado cambiario se encuentra relativamente tranquilo y reafirmaron su respaldo a la gestión económica.

Luis Caputo, quien también se desempeñó como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, ocupa actualmente un lugar central en las decisiones económicas de la administración libertaria.

Mientras el Gobierno intenta despejar los rumores sobre su salida, la preocupación se extiende a los hogares argentinos ante la posibilidad de que la suba del dólar termine trasladándose a los precios de los alimentos, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.

Más allá de los movimientos financieros y las explicaciones oficiales, el interrogante para buena parte de la población es cómo repercutirá este escenario económico en el bolsillo de los trabajadores, los jubilados y las familias argentinas.