El riesgo país llegó a 1.108 puntos y el dólar Contado con Liquidación superó los 1.800 pesos, pese a la intervención oficial en el mercado de futuros. Los bonos cayeron y crece la incertidumbre sobre el programa económico y los próximos vencimientos de deuda.

La presión sobre los mercados argentinos se intensificó este martes: el riesgo país alcanzó los 1.108 puntos y el dólar Contado con Liquidación superó los 1.800 pesos. La suba de las cotizaciones se produjo pese a una fuerte intervención oficial en el mercado de futuros, según detectaron operadores.

El dólar del Banco Nación avanzaba hasta los 1.615 pesos, mientras que el blue llegaba a 1.690. El dólar MEP comenzó la jornada cerca de los 1.700 pesos y el CCL, utilizado por empresas para transferir fondos al exterior, superó los 1.800.

El riesgo país sumó 73 puntos, un avance del 7 por ciento, luego de haber bajado 35 unidades el día anterior. El indicador volvió a subir en una jornada marcada por una nueva caída de los bonos, que retrocedían en promedio un 1,5 por ciento y llegaban a perder hasta un 3 por ciento.

Caída de los bonos y dudas sobre el plan económico

En el equipo económico esperaban una rueda favorable después de la suba de los mercados de Wall Street del lunes, cuyo efecto en Argentina había sido limitado por el feriado. Sin embargo, el cambio del clima financiero internacional volvió a presionar sobre los activos locales.

La tensión cambiaria refleja la desconfianza de los inversores sobre el programa económico de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos meses.

En lo que va de 2026, el Banco Central compró más de 16.000 millones de dólares, pero las reservas netas aumentaron apenas 1.000 millones. Entre los factores que explican la diferencia se mencionan las importaciones, la compra de dólares por parte de ahorristas y el turismo en el exterior.

Las señales políticas no impulsaron al mercado

Durante el lunes, funcionarios del Ministerio de Economía y referentes libertarios difundieron mensajes de optimismo vinculados con la reelección de Milei y el aumento del índice de confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella. Algunos analistas cercanos al oficialismo anticiparon un rebote que no se concretó.

La semana anterior, el Gobierno también había esperado una reacción favorable del mercado tras el dictamen para suspender las PASO, pero la respuesta fue contraria. En ese contexto, algunos interpretaron la iniciativa como una señal de debilidad política y como un intento de modificar las reglas electorales.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, también buscó relativizar las señales negativas de la economía. Cuestionó que el país haya ingresado en recesión técnica y sostuvo que Milei “gana caminando” en 2027.

Versiones sobre el futuro de Caputo

La inestabilidad financiera alimentó versiones sobre la continuidad de Caputo al frente del Ministerio de Economía. Dentro del Gobierno, según las versiones difundidas, algunos consideran que su ciclo podría estar agotado.

Entre los posibles reemplazantes aparecen el canciller Pablo Quirno y el ministro Federico Sturzenegger. Quirno no generaría confianza en el mercado, mientras que Sturzenegger mantiene un vínculo directo con Milei y relación con el Fondo Monetario Internacional, aunque tendría resistencias en la mesa política del oficialismo.

El viernes, Lucas Llach, cercano a Sturzenegger, pidió una devaluación del peso y advirtió sobre los riesgos de repetir experiencias como el final de la Convertibilidad y la crisis de 2018. La evolución de los mercados y las decisiones económicas permanecen bajo seguimiento.