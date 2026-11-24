Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 1:05 p. m. · 1 min de lectura

La firma trasladará su producción a Brasil y conservará únicamente tres empleados para comercializar productos importados. El cierre se suma a la pérdida de puestos de trabajo y establecimientos del sector.

La crisis de la industria nacional suma un nuevo capítulo. Tras 15 años de actividad en el Parque Industrial de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, la empresa Arluchi, dedicada a la fabricación de suelas para calzado, dejará de producir en la Argentina el próximo 30 de noviembre.

La compañía trasladará su producción a Brasil y mantendrá únicamente tres empleados en el país, encargados de comercializar los productos importados.

Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, la fábrica contaba con alrededor de 80 trabajadores. Desde entonces, la reducción del personal fue progresiva. Ahora, otras 20 familias perderán su fuente de ingresos a pocas semanas de las fiestas de fin de año.

Según el sindicato del calzado, la empresa pasó de tener 200 clientes a solamente 15, lo que representa una caída superior al 90%.

La apertura de las importaciones impulsada por el Gobierno nacional, sumada a la caída del consumo interno, golpea fuertemente a la industria argentina, que enfrenta serias dificultades para sostener su producción y preservar los puestos de trabajo.

Los números son alarmantes: desde finales de 2023 cerraron más de 200 establecimientos vinculados a la industria del calzado y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo registrados.

Ante este panorama, empresarios y representantes gremiales declararon al sector en emergencia y reclamaron medidas económicas que permitan proteger la producción nacional y preservar las fuentes laborales.

El cierre de Arluchi refleja una preocupante realidad: una empresa que durante años generó empleo y produjo en territorio argentino ahora fabricará en Brasil para vender sus productos en nuestro país.

Mientras tanto, otras 20 familias argentinas deberán afrontar la incertidumbre de quedarse sin trabajo, en medio de una situación económica cada vez más difícil y sin perspectivas claras de recuperación.