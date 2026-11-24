Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 4 min de lectura

Desde enero de 2027, los empleadores deberán presentar cada mes información sobre salarios y jornadas laborales mediante el formulario Futuro. Cámaras empresarias y entidades rurales e industriales cuestionan la medida y reclaman suspenderla o revisar su aplicación.

Entidades empresarias de distintos sectores cuestionaron una nueva exigencia laboral del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y pidieron que se suspenda su aplicación. Desde enero de 2027, los empleadores deberán informar mensualmente cuánto pagaron en salarios y cómo controlan las jornadas de trabajo de su personal a través del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (Futuro).

La normativa establece la presentación de una declaración jurada con datos salariales y de jornada, recibos de haberes y comprobantes bancarios que acrediten el pago de los salarios, además de otra documentación respaldatoria.

El formulario laboral bonaerense y la Ley de Modernización Laboral

Las cámaras sostienen que la resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense contradice los objetivos de simplificación registral y desburocratización de la Ley de Modernización Laboral 27.802, impulsada por el Gobierno nacional. También señalaron que el nuevo artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone: “esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”, y que la registración obligatoria debe realizarse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según las entidades, la norma provincial duplicaría información que ya se registra ante ARCA y sumaría costos operativos para los empleadores, con un impacto particular en las pymes. Por ese motivo, solicitaron que se suspenda la obligatoriedad del nuevo formulario.

El reclamo de las cámaras empresarias de la provincia

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación por la resolución. La entidad aclaró que respalda las obligaciones laborales razonables, pero cuestionó las que considera innecesarias y perjudiciales para la actividad económica.

“La CAC valora la existencia de obligaciones laborales razonables, condición indispensable para garantizar los derechos de los trabajadores y asegurar una competencia justa entre las empresas, lo que no la priva de objetar aquella normativa que resulta a todas luces innecesaria, extemporánea y perjudicial para el crecimiento de la actividad y la generación de empleo formal”, consideró.

La cámara también advirtió sobre el efecto de sumar nuevas cargas administrativas en un contexto en el que las empresas buscan recuperar dinamismo.

“En un contexto en el que, tras años de desarreglos macroeconómicos, las empresas hacen sus mayores esfuerzos para recuperar el dinamismo, resulta preocupante que se incorporen nuevas trabas burocráticas que perjudican la competitividad, desalientan la inversión y obstaculizan la contratación de trabajadores”, reforzó.

Pedido de una mesa de trabajo y sistemas interoperables

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) enviaron una carta conjunta al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

En la nota solicitaron abrir una mesa de trabajo con la cartera para analizar el alcance y la instrumentación del formulario. También propusieron evaluar mecanismos de interoperabilidad que permitan utilizar directamente la información disponible en organismos públicos y evitar pedidos duplicados.

“La política de fiscalización laboral debe orientarse a mejorar el cumplimiento de las obligaciones legales sin introducir cargas administrativas y económicas innecesarias que terminen afectando la competitividad de las empresas y, consecuentemente, sus posibilidades de inversión y generación de empleo”, destacaron.

“la búsqueda de soluciones que aprovechen los recursos ya disponibles permitirán alcanzar los objetivos perseguidos sin imponer costos adicionales injustificados al entramado productivo bonaerense”.

El rechazo de la Sociedad Rural Argentina

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también se opuso a las nuevas exigencias. La entidad consideró que implican un retroceso en materia de simplificación administrativa y que elevan los costos laborales y las obligaciones de los empleadores.

“Representan un retroceso en simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que aumentan los costos laborales y generan mayores cargas para los empleadores”, señaló.

“En un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, resulta fuera de lugar que se incorporen requerimientos que demandan tiempo, recursos y costos a empresas, especialmente a pymes”, añadió.

La SRA pidió al Gobierno provincial y al Ministerio de Trabajo que revisen la medida y sus alcances, y que prioricen la reducción de cargas administrativas. “Los productores necesitamos medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo, no trabas que dificulten la actividad productiva”, concluyó.