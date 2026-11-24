Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El uso de efectivo cayó y las billeteras digitales se consolidaron como el medio de pago más frecuente entre los jóvenes. Un estudio también relevó consultas financieras a la inteligencia artificial, intentos de estafa y apuestas online.

Las billeteras digitales ganaron terreno entre los adolescentes: en los últimos cuatro años, pasaron del 11% al 63% como medio de pago más frecuente. En el mismo período, el uso habitual de efectivo bajó del 42% al 26%. Además, el 52% de los jóvenes consultó a la inteligencia artificial sobre algún tema financiero, en un contexto marcado también por los intentos de estafa y las apuestas online.

Los datos corresponden a la tercera edición del estudio Los adolescentes y las finanzas, realizado por Junior Achievement y el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella, con apoyo de BBVA. La investigación incluyó una encuesta a 4.144 jóvenes de entre 14 y 19 años de todo el país y cuatro grupos focales.

Billeteras digitales y hábitos de pago entre adolescentes

En 2024, la mitad de los encuestados ya tenía una billetera digital como medio de pago más frecuente. Dos años después, esa proporción aumentó 13 puntos. A la vez, la cantidad de jóvenes que no contaba con ningún instrumento financiero cayó del 41% en 2022 al 9% en 2024 y al 4% en 2026.

Durante la presentación del informe, Guadalupe Dorna, cofundadora del Centro para la Evaluación de Evidencia y Políticas, explicó que la facilidad de uso es el motivo más mencionado tanto por quienes prefieren las aplicaciones como por quienes eligen el efectivo. Entre estos últimos, también influye la percepción de seguridad. En los grupos focales, los adolescentes contaron que usan las billeteras para pagar, separar ahorros, reservar dinero para gastos y obtener rendimientos.

Para qué usan la inteligencia artificial en temas de dinero

La aplicación financiera más frecuente de la inteligencia artificial es entender conceptos, una opción mencionada por el 35% de los jóvenes. Le siguen comparar precios o buscar ofertas, con el 21%, y pedir consejos para ahorrar o decidir en qué invertir, con el 18%.

El estudio también presentó una situación hipotética en la que cada participante recibió al azar un consejo de inversión atribuido a una de cuatro fuentes. Entre quienes recibieron una recomendación de una IA, el 58% dijo que invertiría más de la mitad de sus ahorros o la totalidad. La proporción fue del 54% para un video en redes sociales, del 77% para un familiar y del 82% para una persona experta.

En una consulta general sobre decisiones de dinero, solo el 21% manifestó confiar en la inteligencia artificial. Sin embargo, la disposición a seguir una recomendación fue mayor cuando se planteó una inversión concreta.

Estafas virtuales y apuestas online entre jóvenes

Uno de cada cinco encuestados afirmó haber recibido un intento de estafa virtual, mientras que otro 23% no supo determinar si había atravesado una situación de ese tipo. Entre quienes identificaron un intento, el 77% decidió ignorarlo y apenas el 21% lo reportó.

En cuanto a las apuestas online, el 6,5% reconoció haber apostado durante el último mes. Casi el 40% dijo tener amigos que sí lo hicieron. Entre los jóvenes que tienen amistades apostadoras, las apuestas deportivas aumentaron del 23% al 40%, mientras que los casinos virtuales bajaron del 77% al 60%.

En ese mismo grupo, el 37% señaló que sus amigos apuestan sin comprobar si el sitio es legal y que esa cuestión tampoco les preocupa.

Educación financiera y conversaciones familiares

El 78% de los encuestados mencionó a sus padres o tutores como una fuente de consulta sobre dinero. No obstante, según las respuestas de los jóvenes, las apuestas aparecen en apenas el 4% de las conversaciones familiares.

En el ámbito escolar, siete de cada diez adolescentes ubicaron la educación financiera y económica entre los tres contenidos que consideran más útiles para su futuro.