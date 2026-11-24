Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 12:26 p. m. · 2 min de lectura

La moneda estadounidense llegó a $1.605 y el riesgo país alcanzó los 1.096 puntos. La suba genera incertidumbre por su posible impacto en los precios y el costo de vida.

El dólar sigue subiendo y crece la preocupación por el impacto en los precios y el bolsillo de los argentinos

La escalada de la moneda estadounidense, que este martes alcanzó los $1.605, enciende las alarmas sobre una posible remarcación de precios en alimentos, medicamentos, productos de limpieza y otros artículos de consumo cotidiano. En paralelo, el riesgo país trepó a los 1.096 puntos.

Mientras los mercados financieros atraviesan una nueva jornada de incertidumbre, la principal preocupación de los argentinos pasa por las consecuencias que esta situación puede tener en la economía familiar.

El dólar oficial aumentó cinco pesos en el Banco Nación y acumuló seis jornadas consecutivas en alza. Por su parte, el dólar mayorista avanzó un 0,6% y llegó a los $1.588.

La suba de la moneda estadounidense genera incertidumbre entre comerciantes, distribuidores y proveedores, debido al encarecimiento de los insumos importados y los costos de reposición de mercadería. Esta situación podría derivar en nuevas remarcaciones de precios en las próximas semanas.

Aunque el traslado a los precios no necesariamente es inmediato ni proporcional, una escalada sostenida del dólar representa una presión adicional sobre el costo de vida.

A este panorama se suma el fuerte incremento del riesgo país, que aumentó un 5,9% y alcanzó los 1.096 puntos básicos, su nivel más elevado desde antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. En lo que va de noviembre acumula una suba del 39%, mientras que en el año el incremento alcanza el 91%.

Los bonos argentinos en dólares registraron caídas de hasta el 3% en Wall Street, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Nueva York perdieron hasta un 2%.

Estos indicadores plantean un nuevo desafío para el programa económico del gobierno de Javier Milei y generan interrogantes sobre la estabilidad cambiaria y la evolución de la inflación.

Sin embargo, más allá de los números de Wall Street, las cotizaciones y los indicadores financieros, la preocupación de la gente está puesta en algo mucho más concreto: cuánto costará llenar el changuito del supermercado, comprar medicamentos, pagar los servicios y llegar a fin de mes.

A pocas semanas de las fiestas de fin de año, una nueva escalada de precios podría profundizar las dificultades económicas de trabajadores, jubilados y familias cuyos ingresos no acompañan el ritmo de los aumentos.

La gran pregunta es cuánto más podrán resistir los bolsillos de los argentinos si el dólar continúa subiendo y los salarios pierden poder adquisitivo.