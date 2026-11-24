Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

IDS Suelas trasladará su producción a Brasil tras perder la mayor parte de sus clientes y cerrar su planta en Chivilcoy. El intendente Guillermo Britos advirtió por el impacto en 15 familias y reclamó medidas para proteger a las pymes y el trabajo local.

La fabricante de suelas Arluchi S.A., que opera bajo la marca IDS Suelas, cerró definitivamente su planta de Chivilcoy y trasladará la producción a Brasil. La empresa, perteneciente al Grupo Ruiz, pasó de tener 200 clientes a apenas 15, en medio de la crisis que atraviesa la industria del calzado.

La firma se había instalado en la ciudad bonaerense en 2011 y llegó a contar con más de 80 operarios en 2023. Al momento del cierre productivo, tenía menos de un tercio de ese personal. El Grupo Ruiz concentrará ahora la fabricación en una nueva planta inaugurada en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

El reclamo del intendente de Chivilcoy por los empleos

El intendente Guillermo Britos se refirió al cierre en una publicación en X el 21 de noviembre de 2026. El jefe comunal, que estuvo cerca de ser candidato a gobernador de Javier Milei en 2023, cuestionó la falta de políticas para las pequeñas y medianas empresas y la producción nacional.

“No hay ningún plan económico exitoso si no se contempla a las Pymes, a la producción y al trabajo local”, afirmó Britos.

El intendente también sostuvo que 15 familias de Chivilcoy quedaron afectadas por el cierre y señaló que enfrentan dificultades para competir con los productos importados. Además, indicó que el municipio recibiría a empresarios para intentar que una compañía se instale en una propiedad municipal y genere oportunidades laborales.

La crisis de la industria del calzado y las importaciones

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Calzado y UTICRA, desde fines de 2023 cerraron más de 200 fábricas y se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo en el sector. La apertura de las importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei es señalada como uno de los factores que golpean a la actividad.

Días atrás, cámaras empresarias y el gremio del calzado marcharon hasta el Ministerio de Economía para entregar un petitorio al ministro Luis Caputo, en el que expusieron la situación de la industria.