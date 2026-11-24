Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

La empresa volvió a operar la conexión, suspendida desde 2019, con cinco frecuencias semanales. En paralelo, busca la autorización para abrir una ruta directa a Montevideo y prevé invertir US$ 250.000 en la terminal de Carmelo.

Colonia Express retomó sus viajes entre Puerto Madero y Carmelo, una conexión fluvial que había dejado de funcionar en junio de 2019 y que en el pasado llegó a ofrecer un servicio regular diario. El regreso se produce en medio de las diferencias con Buquebus por la terminal de Carmelo y por el proyecto de una ruta directa a Montevideo.

Desde agosto, Colonia Express afirma que cuenta con autorización del Ministerio de Transporte uruguayo para operar hasta la capital. Buquebus objetó la medida y la iniciativa quedó sujeta a la aprobación de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que planteó dudas sobre la posibilidad de que ambas compañías compartan un muelle en estado precario.

La empresa negocia los detalles para obtener el visto bueno y apunta a iniciar el servicio en diciembre. La habilitación todavía no está confirmada.

Disputa por la terminal de Carmelo y la conexión con Tigre

La disputa también involucra la adecuación de la terminal de Carmelo. Colonia Express había presentado una propuesta de US$ 300.000 para desarrollar la conexión entre esa ciudad y Tigre, mientras que Buquebus impulsó un proyecto de remodelación por US$ 3 millones, seleccionado por la ANP.

Las obras previstas no avanzaron según los plazos establecidos y Buquebus finalmente desistió de su iniciativa. Durante ese período, el tramo entre Carmelo y Tigre fue operado por Líneas Delta, que mantiene un acuerdo comercial con Buquebus.

El servicio de Colonia Express se realiza con el catamarán Carmelo Express, con capacidad para 125 pasajeros. Tendrá cinco frecuencias semanales, de jueves a lunes: partirá a las 9 desde la Terminal Fluvial Colonia Express, en Puerto Madero, y regresará desde Carmelo a las 17.30.

Horarios, recorrido e inversión en la terminal

El viaje dura aproximadamente dos horas y media. El trayecto ofrece un recorrido panorámico por la costa norte de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, atraviesa el último tramo del Delta y desemboca en el río Uruguay.

Como parte del plan para restaurar la conexión, Colonia Express prevé invertir US$ 250.000 durante los primeros seis meses de operación en la renovación de la terminal fluvial de Carmelo. El proyecto, presentado ante la ANP, propone ampliar el espacio de 232 a 486 metros cuadrados.

La iniciativa incluye dos dársenas para ómnibus, un nuevo sector de check-in y mejoras en las áreas de Migraciones, Aduana y preembarque. Además, contempla que la terminal pueda ser utilizada por distintos operadores.

Carmelo busca recuperar visitantes argentinos

La apuesta por Carmelo combina el crecimiento reciente de la ciudad con la historia de la familia propietaria de la naviera y su trayectoria en el sector. Según la empresa, la pérdida de la conexión regular alejó al destino y sus alrededores de su principal mercado turístico, el argentino.

De acuerdo con el último censo, Carmelo tiene cerca de 20.000 habitantes y su población crece desde hace décadas. Su economía incluye hotelería vinculada con la naturaleza, resorts cinco estrellas y posadas rurales, además del vino y el enoturismo.

La zona cuenta con ocho bodegas boutique, varias con más de un siglo de tradición, que elaboran tannat, la uva emblema de Uruguay, y ofrecen catas y visitas guiadas. Colonia Express busca atraer visitantes y vincular la navegación con la oferta turística local, como hizo anteriormente con Colonia del Sacramento.

La trayectoria de la familia Planas en el sector naviero

Antes de la creación de Colonia Express, José Planas, padre de Sebastián Planas, actual CEO de la compañía, fundó Ferrylíneas en 1967. En 1998 vendió la empresa a Buquebus, propiedad de Juan Carlos López Mena.

Sebastián Planas continuó en la industria a través de Remolcadores Unidos Argentinos (RUA). En 2007, junto con otros socios de capitales argentinos y uruguayos, creó Colonia Express para ingresar a un mercado dominado por Buquebus.

Con costos operativos más bajos y tarifas competitivas, la compañía comenzó con una embarcación, amplió su flota y sumó conexiones terrestres en Uruguay. Con el tiempo, se convirtió en el principal competidor de Buquebus en el cruce del Río de la Plata.

Los negocios del grupo también se diversificaron hacia el turismo. Entre sus inversiones en Uruguay figuran Tío Tom, un complejo all inclusive de cabañas en Portezuelo, cerca de Punta del Este; Los Cerros de San Juan, la bodega más antigua del país; Finca del Sacramento y Casa Lahusen, en Colonia del Sacramento; y la empresa de ómnibus Compañía Oriental de Transporte (COT).

“Aprendimos que cuando un destino tiene una conexión regular y accesible, el turismo vuelve y con él vuelve el trabajo. Carmelo tiene todo para crecer, con sus bodegas y su río. Le faltaba volver a estar cerca de Buenos Aires”, afirmó María Marta Owsianik, directora de Marketing de Colonia Express.