Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

Entre enero y septiembre se firmaron 5.674 contratos de leasing, la cifra más alta para ese período desde 2017. El saldo de cartera llegó a 1.406.661 millones de pesos, mientras las ventas de vehículos nuevos retrocedieron 13%.

Los contratos de leasing para automóviles aumentaron 63% interanual entre enero y septiembre de 2026, pese a la caída de las ventas de vehículos 0 km. En el mismo período, los acuerdos destinados a otros bienes de transporte y logística crecieron 2%.

El avance se produjo en un mercado automotor que registró una baja de 13% en las ventas de 0 km durante los primeros nueve meses del año, frente al mismo tramo de 2025. El leasing permite utilizar un vehículo mediante el pago de cuotas periódicas y, al finalizar el plazo, ejercer una opción de compra por un valor acordado.

El leasing alcanzó su mayor cartera desde 2018

Al cierre del tercer trimestre, el saldo de cartera del mercado argentino llegó a 1.406.661 millones de pesos, equivalentes a 927 millones de dólares. En junio, el indicador se ubicaba en 802 millones de dólares, según el último informe de Leasing Argentina. El nivel alcanzado en septiembre fue el más elevado desde principios de 2018.

Entre enero y septiembre se concretaron 5.674 contratos, el mayor número para los primeros nueve meses de un año desde 2017. De ese total, 1.317 se firmaron durante el tercer trimestre. Las pequeñas y medianas empresas encabezaron la cartera por segmento, con el 49,2% del saldo.

Cómo funciona el financiamiento de vehículos por leasing

El esquema permite financiar la incorporación de un vehículo y empezar a utilizarlo a cambio de un canon periódico durante un plazo determinado. Según las condiciones de cada operación, puede cubrirse hasta el 100% del valor, lo que reduce el desembolso inicial; al terminar el contrato, el cliente puede ejercer la opción de compra pactada.

El tratamiento impositivo también presenta diferencias frente a un crédito prendario. En una compra con prenda, el IVA sobre el valor del vehículo se factura al inicio; con leasing, se distribuye entre los cánones y la opción de compra, si esta se ejerce. Para el impuesto a las Ganancias, si el leasing recibe tratamiento fiscal de locación, la empresa puede deducir los cánones. En una compra prendaria, puede deducir la amortización del vehículo y, cuando corresponde, los intereses del crédito. Para los automóviles existen límites y excepciones según la actividad.

“El crecimiento de los contratos para automóviles muestra que hay espacio para ampliar las opciones de financiamiento. La posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de un vehículo puede facilitar la decisión de renovar una unidad o sumar vehículos a una flota. Ahí vemos una oportunidad para que el leasing acompañe la demanda del mercado automotor”, señaló Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

Transporte y logística concentraron la mayor parte de los contratos

El plazo promedio de los acuerdos firmados entre enero y septiembre fue de 34 meses. De acuerdo con estimaciones de Leasing Argentina, la actividad contribuyó a generar 3.916 puestos de trabajo directos en ese período.

El transporte y la logística, incluidos los automóviles, reunieron cerca del 77% del monto de los contratos activados y el 66,6% del saldo de cartera por tipo de bien. En ese último indicador, siguieron la maquinaria para la construcción, con 11,1%; la tecnología, con 9,3%; los equipos industriales, con 5,8%; y la maquinaria agrícola, con 2,7%.

“Una empresa puede incorporar equipamiento, ponerlo a producir o a prestar servicios y destinar parte de los ingresos que genera su uso al pago del canon mensual. Así puede ampliar su capacidad o mejorar sus servicios sin desembolsar todo el valor del bien al inicio y preservar su capital de trabajo”, explicó Nicolás Scioli, director ejecutivo de Leasing Argentina.

Qué entidades lideran el leasing por segmento

Entre las pymes, The Capita Corporation / Banco Comafi ocupó el primer lugar, con 208.786 millones de pesos y el 31% del segmento. Detrás se ubicaron GST Capital, con 16%, y BICE, con 15%.

En las grandes empresas, encabezó HPE Financial Services, con 109.437 millones de pesos y una participación del 21%. The Capita Corporation / Banco Comafi alcanzó el 17% y Supervielle, el 15%.

En el sector público, Provincia Leasing lideró con un saldo de 58.607 millones de pesos. Luego se ubicaron InverLease, BPN, Toyota Compañía Financiera, Banco Patagonia y Supervielle. En el segmento de individuos, el primer puesto fue para The Capita Corporation / Banco Comafi, con 19.678 millones de pesos, seguido por InverLease y BBVA.