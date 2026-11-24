Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

La suba de los dólares financieros redujo o borró los rendimientos de las inversiones en pesos medidos en moneda extranjera. Consultoras advierten que el carry trade perdió atractivo y recomiendan revisar las estrategias.

El avance de los dólares financieros recortó las ganancias de los bonos en pesos y llevó a los inversores a revisar sus estrategias. La suba puso en duda la conveniencia del carry trade, una operación que consiste en vender dólares, invertir los pesos a una tasa y luego volver a comprar divisas.

Para que esa apuesta resulte rentable, el rendimiento en pesos debe superar la variación del dólar durante el período de inversión. Sin embargo, hasta el viernes el contado con liquidación subía 4,1 por ciento en el mes y el dólar MEP acumulaba un alza de 8,1 por ciento.

La suba del dólar redujo las ganancias del carry trade

De acuerdo con estimaciones de la consultora Outlier, durante la semana pasada se evaporaron las ganancias de quienes habían invertido en una cartera de bonos en pesos. “El carry devolvió lo ganado”, resumió la firma.

De los títulos incluidos en su cartera, solo tres bonos ajustados por inflación con vencimiento en 2027 mantenían un rendimiento positivo medido al dólar MEP desde el 28 de agosto. Al calcularlos al contado con liquidación, ninguno conservaba ganancias en ese período.

Outlier dio por finalizada la estrategia para los inversores moderados. Para quienes necesitan permanecer en pesos, señaló como alternativas los instrumentos de tasa fija de corto plazo, entre ellos las Lecap del primer trimestre y los Boncap con vencimiento entre abril y junio.

Las tasas y el dólar futuro cambian las perspectivas

Max Capital indicó que entre los inversores locales predomina la expectativa de que el Banco Central intente moderar los saltos cambiarios y permita una depreciación gradual del peso. Con las tasas cortas en niveles neutrales o expansivos y una caída del 7 por ciento en los precios de exportación en 30 días, la firma sostuvo que “las estrategias de carry trade ya no resultan atractivas”.

La consultora también observa un mayor riesgo de pérdida en dólares en los bonos en pesos que en los títulos denominados en moneda dura. No obstante, atribuye a ambos instrumentos un potencial de suba similar si se mantiene la continuidad política en 2027.

Economistas de LCG señalaron que el carry con cobertura también perdió margen. La suba del tipo de cambio implícita en los contratos de dólar futuro de A3 con vencimiento en diciembre y febrero superó el rendimiento en pesos para esos mismos plazos. En tanto, la TAMAR de bancos privados, utilizada por la consultora como tasa de referencia, se mantuvo cerca del 2 por ciento mensual.

El carry con cobertura dejó de ofrecer rentabilidad positiva

En esa operación, el inversor vende dólares, coloca los pesos a tasa y compra un contrato de dólar futuro para fijar el tipo de cambio al que volverá a entrar en divisas. Según LCG, el rendimiento de la colocación dejó de compensar el costo de asegurar por adelantado ese precio.

“La tasa en pesos cubierta con futuros dejó de tener rentabilidad positiva”

Al realizar el cálculo en dólares con el tipo de cambio pactado en el futuro, la ganancia obtenida por la inversión en pesos desaparece. LCG advirtió que, si continúa la turbulencia externa, podrían aumentar las tensiones en el mercado cambiario y producirse una leve suba de las tasas en pesos para desactivar esos incentivos.