La suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos activó cláusulas de cobertura y obligó al Banco Central a reforzar las garantías del préstamo con bancos internacionales. En el mercado estiman que el aporte adicional podría rondar los US$ 700 millones.

La escalada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos llevó al Gobierno a negociar con bancos privados internacionales un refuerzo de las garantías del préstamo Repo por US$ 6.000 millones. La operación habría requerido sumar efectivo o títulos para compensar la baja de valor de los bonos ofrecidos como respaldo.

El crédito fue tomado por el Banco Central en distintas etapas durante 2025 y 2026, ante las dificultades para asegurar los pagos de deuda con acreedores privados. El 3 de julio pasado, las tres operaciones fueron refinanciadas con diez bancos de primera línea.

El Banco Central habría reforzado las garantías del Repo

Fuentes del mercado financiero señalaron que el BCRA entregó dólares en efectivo o bonos adicionales para cubrir la pérdida de valor de los títulos que funcionan como colateral. “El rumor es que el BCRA puso cash como colateral unos US$ 700 millones”, afirmaron desde un fondo extranjero. Una fuente de un banco que cotiza en Nueva York mencionó la misma cifra.

En otra entidad estadounidense consideraron que el refuerzo “sería con más bonos”. Una tercera fuente sostuvo: “Podría ser cash también, pero no tendría mucha lógica y con el oro no creo que puedan”. El Gobierno, por su parte, señaló que “En todos los contratos de Repo se ponen bonos como garantía y se establece que ante determinados valores se deben cubrir, no hay ningún cambio para informar”.

Qué es un Repo y por qué se activaron las cláusulas

Un Repo, sigla de repurchase agreement, consiste en la venta de un activo financiero a cambio de financiamiento en dólares, con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura. En este caso, el BCRA recibe los fondos de los bancos y los títulos entregados funcionan como garantía: si el deudor no devuelve el crédito, el acreedor puede ejecutar el activo.

Hasta ahora no hubo incumplimientos, pero el aumento del riesgo país activó cláusulas de cobertura que obligan al deudor a reponer la pérdida de valor de mercado de la garantía. Los Bonares AL35 y AE38 pasaron de cotizar a $ 81,88 y $ 84,79 el 3 de julio a $ 60 y $ 63 el viernes pasado. Las caídas fueron del 26,7% y el 25,7%, respectivamente.

En el primer Repo bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central entregó títulos por casi el doble del monto recibido, debido a que los bancos aplicaron un aforo del 65% sobre los bonos. “Es común que estos préstamos tengan un aforo tomando los títulos a precio de mercado, y como corrigieron a la baja, si esa cláusula está, deberán ver cómo lo complementan”, explicó Daniel Marx, titular de Quantum Finanzas.

Vencimientos de deuda y necesidades de dólares

Los Repo y los préstamos multilaterales garantizados se convirtieron en fuentes de financiamiento extraordinario para atender pagos de deuda en dólares durante los últimos dos años. El Banco Central también los considera parte de su “poder de fuego” ante una eventual corrida durante las elecciones de 2027, junto con los futuros de dólares y los swaps.

El próximo 9 de enero vencen US$ 4.500 millones con bonistas internacionales. El Gobierno ya tendría los pesos para afrontar el compromiso, pero debe conseguir los dólares y, al mismo tiempo, cubrir los vencimientos en moneda local.

Para 2027 se calculan vencimientos por US$ 24.900 millones en moneda extranjera. De ese total, unos US$ 9.000 millones corresponden a bonos en dólares bajo ley extranjera y US$ 6.000 millones al Fondo Monetario Internacional.

El plan oficial para financiar los compromisos

En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan para financiar esos pagos mediante la compra de reservas y la emisión de Bonares. La primera fuente de fondos se redujo desde septiembre y la segunda quedó cerrada en agosto.

Sin acceso a los mercados, consultoras como EcoGo estiman un faltante de US$ 16.229 millones, equivalente al 2% del PBI. Si se suman los títulos Bopreal del BCRA, la necesidad ascendería a US$ 20.642 millones, o el 2,6% del PBI.

Cómo se estructuraron los tres préstamos Repo

El primer Repo se acordó el 3 de enero de 2025 por US$ 1.000 millones, con títulos Bopreal como garantía y una tasa fija anual en dólares del 8,8%. Se concretó seis días antes de un vencimiento con bonistas. El segundo se firmó el 11 de junio de 2025 por US$ 2.000 millones, a una tasa del 8,25% anual y también con Bopreal como colateral, un mes antes de un pago a acreedores privados.

El tercer préstamo se pactó el 7 de enero de 2026 por US$ 3.000 millones, con una tasa anual del 7,4% y Bonares como garantía. La operación se realizó dos días antes de un compromiso con tenedores de bonos internacionales.

El 3 de julio pasado, los tres Repo fueron refinanciados a una tasa anual del 7,6%, con Bonares en garantía. El acuerdo extendió el vencimiento del préstamo hasta septiembre de 2028. Entre las entidades participantes, cuyos nombres no fueron informados oficialmente, se mencionaron JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.

Con la refinanciación, el Gobierno evitó afrontar pagos por US$ 1.000 millones en octubre de 2026, US$ 4.000 millones en enero de 2027 y US$ 1.000 millones en abril de 2027. Esos compromisos quedarán a cargo de la próxima administración.