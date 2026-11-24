El secretario de Finanzas sostuvo que el superávit fiscal y las necesidades de financiamiento cubiertas reducen el efecto de la suba del riesgo país. También aseguró que el movimiento del dólar no se trasladó a los precios y anticipó una recuperación de la actividad.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la suba del riesgo país y el avance del dólar "no le pegan" al plan económico ni a la inflación. El funcionario sostuvo que la Argentina cuenta con fundamentos para amortiguar el impacto del escenario internacional y aseguró que no necesita recurrir a los mercados para financiarse.

Furiase reconoció que el contexto externo es adverso, con tasas de interés en alza, un aumento del precio del petróleo y volatilidad en las bolsas. "Estamos en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Hay un shock internacional muy complejo, donde suben las tasas de interés y se combina con el aumento del precio del barril de petróleo. En las bolsas del mundo hay mucha volatilidad y eso les pega a todos los activos. Obviamente, Argentina no está exenta", señaló.

Superávit fiscal y riesgo país en la Argentina

Sin embargo, el funcionario planteó que la situación argentina difiere de la de otras economías, que acumularon déficits fiscales y deuda durante años. "Argentina pareciera que viene del futuro", afirmó, en referencia a los desequilibrios que enfrentan países desarrollados, y destacó que la administración de Javier Milei mantiene el superávit de las cuentas públicas.

Según Furiase, ese resultado limita el efecto de la suba del riesgo país porque el Gobierno no necesita salir al exterior a buscar fondos. "La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega, como pasaba en otro contexto, porque ahora tenemos superávit fiscal. No tenemos que salir al mundo a financiarnos", expresó.

También aseguró que el programa financiero está cubierto para los próximos dos años. "Tenemos las fuentes de financiamiento y no dependemos de tener que salir a los mercados. Eso también hace que la suba del riesgo país no nos pegue", explicó.

Dólar, inflación y fundamentos económicos

El secretario de Finanzas resumió los fundamentos económicos que, a su entender, sostienen esa posición: "Argentina hoy está bien ubicada en términos de fundamentos: tiene superávit fiscal, superávit en la balanza comercial, es exportadora de petróleo y tiene todas sus necesidades financieras cubiertas para este año y el que viene".

Sobre el tipo de cambio, mencionó el fortalecimiento del dólar frente a las monedas del mundo y la depreciación del real brasileño como factores que inciden en el mercado cambiario local. De todos modos, sostuvo que el movimiento fue ordenado y no se trasladó a los precios: "Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, que no está impactando en la inflación".

Furiase consideró que el movimiento cambiario reciente no debería repetirse en los próximos meses y señaló que el ancla macroeconómica es la principal herramienta para evitar que una depreciación afecte el poder adquisitivo.

La actividad económica y la previsión de recuperación

Un día antes de la publicación del índice de actividad de septiembre por parte del Indec, que confirmaría una recesión durante el segundo y el tercer trimestre, Furiase la calificó como "estadística" y sostuvo que no se extendió en el tiempo ni alcanzó a todos los sectores.

"Argentina se está reactivando después de la caída de julio, que además fue por factores transitorios, como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas", afirmó. Según su diagnóstico, la recuperación comenzó en agosto y septiembre y continuó durante octubre y noviembre.

"Ahora seguramente vamos a ver una recuperación más fuerte que en agosto", anticipó el funcionario, quien también se desempeñó como director del Banco Central durante la actual gestión.