Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La producción metalúrgica retrocedió 2,1% interanual en octubre y la capacidad instalada marcó su nivel más bajo para ese mes desde 2016. ADIMRA reclamó medidas para impulsar al sector.

La actividad metalúrgica volvió a caer en octubre: registró una baja de 2,1% frente al mismo mes del año anterior. Aunque subió 0,8% respecto de septiembre, la mejora no compensó el fuerte retroceso de junio. En los primeros diez meses de 2026, el sector acumula una contracción de 5%, según un informe de ADIMRA.

La menor producción también se reflejó en el uso de las fábricas. La capacidad instalada llegó al 41,8%, una caída de 2,5 puntos porcentuales interanuales y el registro más bajo para un octubre desde 2016. Con ese nivel, seis de cada diez máquinas permanecen sin uso y el panorama no muestra señales de recuperación.

Qué sectores metalúrgicos registraron caídas

La mayoría de las actividades analizadas mostró resultados negativos. Bienes de capital cayó 9,2%; maquinaria agrícola y equipamiento médico, 4,5% cada uno; carrocerías y remolques, 2,4%; autopartes, 2,3%, y otros productos de metal, 1,3%.

En contraste, fundición avanzó 4,6%, luego de registrar caídas en 32 de los 33 meses anteriores. Equipos y aparatos eléctricos también tuvieron un desempeño positivo, con una suba de 4,2%.

ADIMRA pidió medidas para impulsar la industria

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la falta de demanda y el bajo nivel de actividad. “la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos. En este contexto, el estancamiento de las ventas y un nivel de utilización de la capacidad instalada apenas superior al 40% reflejan las dificultades que atraviesa la industria”.

El directivo insistió en la necesidad de aplicar medidas macroeconómicas que promuevan el desarrollo industrial, en línea con los beneficios previstos para grandes inversiones a través del RIGI. “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”.

Las provincias metalúrgicas también tuvieron bajas

Entre las principales provincias vinculadas con la actividad, Santa Fe registró la mayor caída interanual, con 5,6%. Le siguieron Entre Ríos, con 3,7%; Buenos Aires, con 1,7%; Córdoba, con 1%, y Mendoza, con 0,4%.

Las perspectivas empresariales para los próximos tres meses también reflejan cautela: el 46% de las compañías espera mantener su producción, mientras que el 28,7% prevé una nueva baja. El resto no espera cambios.

En materia laboral, el empleo metalúrgico disminuyó 1,1% interanual en octubre, aunque se mantuvo estable frente a septiembre.