Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional viajaron 1.410.000 personas, un 17,4% menos que en 2025. El gasto total cayó un 30,3% en términos reales, según un relevamiento de la CAME.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional registró un balance negativo para el turismo. De acuerdo con un relevamiento de la CAME, viajaron unas 1.410.000 personas, un 17,4% menos que durante el mismo feriado de 2025.

El gasto total alcanzó los $332.557 millones, aunque representó una caída real del 30,3% frente al año pasado. El resultado estuvo marcado por una menor cantidad de turistas, estadías más breves y un gasto diario más bajo.

Menos días y menor gasto durante el feriado

La CAME señaló que la comparación entre ambos períodos tiene un límite: en 2025 el feriado se extendió durante cuatro días, mientras que este año duró tres. También incidieron las dificultades económicas de los hogares y la cercanía de otros fines de semana largos en noviembre, factores que influyeron en la planificación de los viajes.

El ajuste se reflejó tanto en la cantidad de personas que viajaron como en sus decisiones durante la escapada. Los turistas gastaron menos y permanecieron menos tiempo en los destinos, una combinación que redujo el movimiento total de dinero.

Escapadas cortas y destinos cercanos

Con presupuestos familiares más ajustados, perdieron terreno los viajes largos y ganaron protagonismo las escapadas a lugares próximos, las reservas de último momento y las visitas de pocas noches.

Entre las propuestas más elegidas estuvieron las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las celebraciones populares. Estas alternativas permitieron aprovechar el tiempo libre sin afrontar el costo de un viaje extenso.

El desempeño fue dispar según el destino. Algunas localidades alcanzaron buenos niveles de ocupación gracias a eventos culturales, deportivos y religiosos, mientras que otras tuvieron poca demanda. El turismo de cercanía y las excursiones por el día aportaron movimiento a comercios y restaurantes, aunque dejaron menos ingresos que las estadías de varios días con alojamiento.

Cómo fue el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la actividad se concentró en la Costa Atlántica, las sierras y distintas ciudades del interior. Pese a la amplia oferta turística, el movimiento no alcanzó para revertir la tendencia negativa registrada a nivel nacional.

En Mar del Plata, los espectáculos musicales y las actividades culturales convocaron visitantes, aunque la mayoría se quedó solo dos noches. Chascomús tuvo las mejores reservas, favorecido por su cercanía con el Área Metropolitana y La Plata.

En la capital bonaerense, los festejos por el 144 aniversario reunieron a unas 120.000 personas en Plaza Moreno. También hubo propuestas culturales, deportivas y gastronómicas en Tandil, Pinamar, Cariló y Villa Gesell, que sostuvieron el movimiento turístico durante los tres días del feriado.