Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El Consejo de Administración restituyó de forma unánime e inmediata al cofundador y director ejecutivo, dos semanas después de su renuncia. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia avanzaron un 31,8% en la previa de Wall Street.

Jensen Huang volvió a la dirección de Nvidia como presidente y consejero delegado, dos semanas después de renunciar a sus cargos por el escándalo relacionado con una relación extramatrimonial. El anuncio impulsó las acciones de la compañía, que subieron un 31,8% en la previa de apertura de Wall Street.

El Consejo de Administración resolvió su restitución de manera unánime e inmediata, tras evaluar su continuidad al frente de la empresa. Los directores afirmaron que Huang es "la persona idónea para liderar NVIDIA".

El Consejo de Nvidia respaldó el regreso de Jensen Huang

La compañía informó que la decisión llegó después de varias conversaciones con el ejecutivo de origen taiwanés. Según Nvidia, los directores quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

El presidente del Consejo, Harvey C. Jones, expresó: "Su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes. Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al frente de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”.

La renuncia de Huang y las acusaciones contra Alice Huang

El 12 de noviembre, Jensen Huang había anunciado su dimisión de todos sus cargos en Nvidia luego de que se conociera que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, empresaria tecnológica china. Las autoridades de inteligencia de Estados Unidos la acusaron de ser una espía de Pekín.

El cofundador de Nvidia reconoció el romance. La empresaria estaba vinculada a una compañía de centros de datos en Singapur, cliente de Nvidia, señalada por autoridades estadounidenses por presunto espionaje chino y desvío de chips restringidos.

Nvidia afirmó que el regreso no implica riesgos de seguridad

La empresa, referente del sector de la inteligencia artificial, señaló que "recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos". A partir de esos datos, sostuvo que el regreso de Huang no supone "ningún riesgo para la seguridad nacional".

El caso había generado presión sobre el gobierno corporativo de Nvidia y afectado el valor de la compañía. También había golpeado sus acciones y desestabilizado a los principales índices bursátiles. Las preocupaciones incluyeron la posibilidad de que la relación expusiera información corporativa y datos sobre tecnologías avanzadas de computación y chips, sujetos a estrictas restricciones de exportación.