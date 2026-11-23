La caída de la moneda brasileña y la fortaleza global del dólar presionan sobre la competitividad argentina y el mercado cambiario. El Gobierno enfrenta el desafío de contener la brecha sin resignar reservas ni acelerar el traslado a precios.

La devaluación del real brasileño sumó presión sobre el mercado cambiario argentino en medio de una ola global de aversión al riesgo. En las últimas ruedas, los activos locales volvieron a caer: el riesgo país se ubicó en torno a los 1.070 puntos, un nivel que no registraba desde antes de las elecciones legislativas de 2025, y el dólar minorista llegó el viernes a $1.600 en los bancos.

El movimiento respondió, en buena medida, al fortalecimiento internacional del dólar y al retroceso de las monedas emergentes. En Brasil, la cotización pasó de 4,95 a 5,95 reales por dólar en tres semanas, un incremento cercano al 20%. Para frenar la corrida, el Banco Central brasileño realizó una subasta de US$1.000 millones, la primera desde 2024.

La caída del real afecta la competitividad argentina

En la última semana, el dólar avanzó 4,97% frente al real y 2,36% frente al peso argentino, según los cierres del mercado internacional de divisas y del mercado mayorista local. La diferencia entre ambas variaciones ya impacta en la competitividad comercial de los dos países.

De acuerdo con Outlier, el tipo de cambio real bilateral con Brasil retrocedió 13,7% en menos de un mes y quedó por debajo del mínimo de abril de 2025. El indicador considera la evolución de ambas monedas y los precios de los dos países. Si los precios locales no cambian, un real más débil abarata los productos brasileños medidos en pesos y encarece los argentinos para los compradores de Brasil.

El Banco Central revisa el margen cambiario

La presión externa plantea un desafío para el Banco Central, que busca sostener el ancla cambiaria. Desde julio, según explicó un analista de la consultora IEB, el dólar mayorista se movía dentro de un corredor implícito que avanzaba al 1% mensual. La autoridad monetaria aceleraba las compras cuando la cotización se acercaba al piso y las moderaba cuando se aproximaba al techo.

Entre julio y septiembre, el centro de ese corredor era compatible con un índice de tipo de cambio real multilateral de 85. Después de la caída del real y la suba global del dólar, ese nivel pasó a equivaler a 78. “El corredor quedó algo bajo en el nuevo escenario internacional”, señaló la firma.

Intervenciones en futuros y bonos vinculados al dólar

Durante la última semana, el dólar mayorista se mantuvo por encima del techo del corredor implícito y, aun así, el BCRA compró US$121 millones. Analistas señalaron que el equipo económico habría recurrido a ventas de futuros y de bonos atados a la evolución del tipo de cambio oficial para moderar el avance de la cotización.

“El oficial ganó algo de recorrido esta semana, aunque los volúmenes inusuales en dollar-linked ($0,5 billones operados promedio por rueda) y en futuros (4,2 millones de contratos promedio diarios) sugieren que el Gobierno pudo haber intervenido para acotar la suba”, remarcaron en GMA Capital.

La demanda de cobertura también se reflejó en los dólares financieros. Al cierre del jueves, el contado con liquidación (CCL) acumulaba un alza semanal de 5,94% y la brecha con el dólar mayorista había alcanzado el 13,3%, según Outlier. “A estos niveles, el Gobierno todavía tiene margen para convivir con algo más de brecha y seguir dosificando la suba del mayorista”, sostuvieron en GMA Capital.

Reservas, precios y volatilidad en los próximos meses

Si la presión cambiaria continúa, cada alternativa implica un costo. Intervenir en los dólares financieros reduce el margen para acumular reservas. En cambio, permitir un mayor avance del dólar oficial puede aliviar parte de la pérdida de competitividad, pero también eleva el riesgo de que la suba se traslade a los precios.

El Banco Central deberá administrar esas tensiones durante las próximas dos semanas. Diciembre podría ofrecer un alivio estacional: el pago de salarios, aguinaldos y vacaciones suele aumentar la demanda de pesos y podría moderar la dolarización de las empresas.

Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad probablemente continúe. “Con el riesgo país otra vez superando los 900 puntos, la brecha arriba de 10% y la tasa forward de 2028 (neto de 2027) pegando un salto a 33%, nos tendremos que acostumbrar a meses (muchos, lamentablemente) de mucha incertidumbre y volatilidad. Incertidumbre que, también lamentablemente, incidirá en las variables “reales” (actividad, empleo”, advirtieron en LCG. La consultora agregó: “No vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)”.