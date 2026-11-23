El indicador trepó desde los 848 puntos en dos jornadas y el dólar mayorista avanzó 2,4% en la semana. La incertidumbre financiera encarece el crédito y aumenta la preocupación por la actividad, el empleo y los precios.

El riesgo país superó los 1.070 puntos y el dólar volvió a subir, en una escalada que excede las señales de alerta de los mercados. La turbulencia financiera también repercute en las empresas: puede encarecer el financiamiento, acelerar la cobertura cambiaria y profundizar la fragilidad de la industria y las pymes, en una economía que se encamina a la recesión técnica.

Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, el indicador pasó de 848 a 1.070 puntos, su nivel más alto desde los días previos a la victoria del oficialismo en las elecciones de 2025. En paralelo, el dólar mayorista aumentó un 2,4% semanal, el mayor avance desde abril de 2025, mientras que los tipos de cambio financieros subieron un 8%. La brecha entre el dólar oficial y los paralelos quedó cerca del 13%.

El riesgo país argentino subió más que el de la región

La caída global de los mercados, vinculada a una performance decepcionante de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial tras el debut de Anthropic y a las expectativas de una nueva suba de tasas en Estados Unidos, incidió en el escenario. Sin embargo, el riesgo país argentino avanzó un 26% en dos días, frente a aumentos inferiores al 10% en la mayoría de los países latinoamericanos.

La diferencia alimentó las dudas sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei y sus perspectivas de largo plazo. La incertidumbre coincide con la inminente confirmación de una recesión técnica, el deterioro del poder adquisitivo y cuestionamientos sobre las posibilidades de reelección del Presidente.

También preocupa la capacidad del país para afrontar vencimientos de deuda superiores a 27.000 millones de dólares en 2027. La necesidad de conseguir financiamiento adicional se vuelve más costosa ante la caída de los bonos en dólares.

Cómo afecta la suba del dólar y del riesgo país a las empresas

La crisis financiera puede reforzar la debilidad de la economía productiva. Según economistas, el aumento del dólar durante la semana respondió principalmente a la cobertura de empresas que anticipan nuevas subas de la divisa el año próximo, en medio de la incertidumbre sobre la sustentabilidad política y económica del programa oficial.

El riesgo país, además, puede encarecer la emisión de obligaciones negociables y dificultar el acceso al crédito, en particular para las compañías de mayor tamaño. Un directivo de una empresa argentina con presencia internacional expresó su preocupación por el deterioro financiero y señaló:

“Obviamente preocupa. Estamos en un contexto donde el viento empieza a cambiar un poco y quizás de afuera empiezan a llegar noticias que pueden jugar una mala pasada a una Argentina todavía frágil. Si a esto le sumamos la situación política de acá, potencia el viento en contra”.

Industria y pymes alertan por el crédito y la demanda

La tensión también alcanza a sectores menos expuestos al financiamiento externo, porque puede trasladarse a la economía real. Diego Coatz, economista titular de la consultora especializada en industria I+D, planteó que, si la presión financiera agrava la actividad, harán falta medidas para frenar el deterioro.

“En una dinámica donde el frente financiero presione aún más la economía real, se van a requerir medidas más audaces y pragmáticas para frenar el deterioro. bajas de tasas de interés, crédito al consumo y de capital de trabajo para pyme, inversión pública en infraestructura, política industrial para frenar la pérdida de empleo en la industria, entre otras”.

Las pymes, por su parte, siguen de cerca el riesgo de una devaluación. Un salto cambiario podría beneficiar la competitividad de las exportaciones, pero también reducir el poder de compra de los consumidores y trasladarse a los precios, con impacto en las empresas orientadas al mercado interno.

Leo Bilanski, titular de la entidad pyme ENAC, advirtió sobre la falta de dólares para cumplir compromisos y la devaluación en Brasil. “Ante la falta de dólares para pagar los compromisos y la devaluación en Brasil, estamos frente a un escenario forzado de devaluación, que pone presión al ministro de Economía”, sostuvo. También alertó sobre “un efecto contagio a precios para cubrirse antes de las fiestas” y agregó: “Tienen que cortar la inestabilidad o van a tener un overshooting (disparada del tipo de cambio) muy grande, castigando fuertemente a pymes y asalariados”.

Desde la entidad pyme CGERA, su titular, Marcelo Fernández, señaló que el deterioro de la industria y el consumo es el problema principal, por encima del costo financiero. “Obviamente que lo financiero nos ocupa y nos preocupa. Pero lo más importante es cómo está el consumo y la perspectiva de la industria. ¿Para qué se van a generar inversiones o pedir créditos para producir más si no hay mercado y no tenemos venta?”, afirmó. También sostuvo: “No creo que hoy el cierre de empresas que se está dando radique en el tiema financiero. Es por la baja demanda que tenemos”.