El sector combina aperturas, ampliaciones y reconversiones para sumar gastronomía, entretenimiento, salud y oficinas, en un contexto de consumo desafiante. Las inversiones se extienden por el Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario.

El mapa de los shoppings en Argentina atraviesa una etapa de transformación: avanzan nuevos proyectos, se amplían complejos consolidados y antiguos centros comerciales adoptan otros formatos. La apuesta es responder a un consumo todavía débil y a un público que visita estos espacios por motivos que van más allá de las compras.

La oferta incorpora cada vez más gastronomía, entretenimiento, salud, servicios y oficinas, con el objetivo de ampliar los usos y extender el tiempo de permanencia. Varios desarrollos, además, acompañan el crecimiento residencial de corredores del Gran Buenos Aires y se ubican cerca de countries y barrios privados.

IRSA reconvierte centros comerciales y prepara nuevos desarrollos

Uno de los principales protagonistas es IRSA, que invirtió alrededor de 20 millones de dólares para abrir Oeste Outlet el 3 de diciembre, en el predio donde funcionaba el Showcenter de Haedo, en Morón. El complejo tendrá 8.000 metros cuadrados, acceso desde la Autopista del Oeste, más de 50 outlets de marcas nacionales e internacionales, patio de comidas, 14 salas de cine, opciones de entretenimiento y 1.000 cocheras.

“A través de una renovación integral, buscamos ofrecer una propuesta superadora. Seguimos invirtiendo y desarrollando espacios que acompañen las necesidades de cada comunidad”, adelantó IRSA.

En Mar del Plata, el grupo puso en marcha la reconversión de Los Gallegos, histórico shopping que compró en junio. La primera etapa contempla la llegada de distintas marcas, a las que luego se sumarán propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas. El 30 de noviembre, la cadena china Miniso abrirá allí su novena sucursal en el país.

Proyectos de shoppings en La Plata y el oeste bonaerense

IRSA también desarrolla Distrito Diagonales, un proyecto de usos mixtos en Ringuelet, La Plata, que demandará 220 millones de dólares. Cerca de la mitad de la obra está ejecutada. El plan incluye un shopping de 20.000 metros cuadrados y 100 locales, además de torres residenciales, un hotel, oficinas y una clínica. La apertura está prevista para 2027 y será el primer desarrollo de este tipo en la ciudad.

En Parque Leloir, Ituzaingó, Bernstein Propiedades construye Escala, un shopping a cielo abierto de 35.000 metros cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro 26 del Acceso Oeste. La apertura está prevista para fines de 2027. Tendrá 80 locales, un Jumbo, gimnasio, servicios, 60 oficinas y 450 cocheras, además de una terraza con vista a espacios verdes y un anfiteatro para eventos. El entorno arbolado será uno de sus rasgos distintivos frente a los centros comerciales cerrados tradicionales.

Escobar suma centros comerciales junto a la Panamericana

La expansión inmobiliaria de Escobar impulsa varios emprendimientos. Entre ellos está Black, desarrollado por Grupo+Black cerca del kilómetro 45 de la Panamericana, con una inversión de 25 millones de dólares. El proyecto tendrá 17.000 metros cuadrados, terrazas, 125 locales, espacios gastronómicos, gimnasio, coworking, salas de cine y 250 cocheras. Su inauguración está prevista para 2028.

También en Escobar, QUO Loma Verde proyecta abrir en 2027 sobre la Colectora Oeste, a la altura del kilómetro 54 de la Panamericana. El espacio, de 8.000 metros cuadrados, reunirá ocho propuestas gastronómicas, un Sport Club, un centro de salud, bowling y áreas recreativas. A estos proyectos se agregan Paseo Loma Verde, con 42 locales y un supermercado, y Paseo del Haras, que contempla 50 locales y 14 oficinas.

Unicenter amplía su oferta y OH! Buenos Aires prepara su regreso

Entre los centros comerciales tradicionales que se modernizan está Unicenter. El grupo chileno Cencosud comenzó una ampliación que requiere una inversión de 60 millones de dólares y sumará 20.000 metros cuadrados de superficie y 85 locales. Con esa incorporación, la oferta llegará a 367 tiendas.

El plan incluye un polo de salud con clínica y vacunatorio, la renovación integral de las áreas de gimnasio y gastronomía, y mejoras en circulación y accesibilidad. La reinauguración está prevista para octubre de 2027.

“También avanzamos con la renovación de Portal Rosario, que incorporará a Decathlon y cinco marcas internacionales. Si bien el consumo continúa desafiante, en el tercer trimestre hubo una evolución positiva en rentabilidad. El foco está en seguir ganando eficiencia e innovando para estar preparados”, señaló Cencosud.

En Recoleta, OH! Buenos Aires relanzará el antiguo Buenos Aires Design. El proyecto todavía no tiene fecha de inauguración, aunque se prevé una apertura parcial próximamente, con algunos de los más de 100 locales previstos y la llegada de marcas extranjeras.