Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El plantel campeón aterrizó cerca de la medianoche tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro y viajó en un micro descapotable hasta Boca Predio, donde lo esperaba una multitud. El regreso se había reprogramado por una descompensación de Leandro Paredes.

Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 con un triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el plantel de Boca Juniors llegó a la Argentina alrededor de la medianoche de este domingo. Una multitud recibió a los campeones en su regreso al país.

Desde el aeropuerto, los futbolistas emprendieron el traslado en un micro descapotable rumbo a Boca Predio. Miles de hinchas se acercaron al complejo de Ezeiza para celebrar la consagración internacional.

La celebración de los hinchas de Boca en Ezeiza

Entre bengalas, cánticos y muestras de euforia, los simpatizantes aguardaron la llegada del equipo. También se escucharon las habituales canciones dedicadas a River Plate, en una noche marcada por los festejos.

“Boca es esto. Boca es pasión, es pueblo. Vamos Boca todavía”, expresaron los hinchas.

La dirigencia todavía debe definir si organizará una celebración formal más adelante. El equipo tendrá poco tiempo para descansar: este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.

La descompensación de Leandro Paredes modificó el regreso

El itinerario de regreso desde Colombia tuvo cambios de último momento por el estado de salud de Leandro Paredes. El capitán pidió el cambio al comienzo del segundo tiempo de la final y, tras sufrir una baja de presión, recibió asistencia de sus compañeros en el banco de suplentes.

Horas después, mientras daba una entrevista televisiva en el campo de juego durante los festejos, el mediocampista volvió a descompensarse. Fue trasladado a una clínica local para realizarse estudios médicos de control.

Ante la situación, Boca reprogramó el viaje para priorizar la recuperación del futbolista antes de emprender el regreso junto al resto del plantel campeón.