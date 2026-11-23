Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

El proyecto prevé una caída real del 14,3% para los organismos científicos respecto de 2026 y profundiza el ajuste en áreas vinculadas con el agro, la industria, la minería y la energía. El informe de la FDHI advierte que el recorte compromete capacidades estratégicas del modelo exportador.

El proyecto de Presupuesto 2027 plantea una caída real del 14,3% en los recursos para los organismos de Ciencia y Tecnología respecto de 2026. La reducción, que alcanzaría a áreas clave para el agro, la industria, la minería y la energía, contrasta con la apuesta del Gobierno de Javier Milei por las exportaciones de esos sectores.

La iniciativa obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y estaba previsto que llegara al recinto el miércoles siguiente. Según un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), el ajuste no solo afecta a investigadores, salarios y proyectos: también puede debilitar herramientas públicas necesarias para impulsar la producción, la innovación y la generación de divisas.

Presupuesto para ciencia y tecnología: las cifras del recorte

El incremento nominal del 13,3% respecto de 2026 no se traduciría en una mejora efectiva para el sistema. Cerca del 16% de la partida, equivalente a 412.683 millones de pesos, aparece bajo Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin asignación específica a un organismo y sujeto a la administración del Poder Ejecutivo.

El informe titulado El cientificidio en números. El posible impacto del Presupuesto 2027 en Ciencia y Técnica, elaborado por Adriana Serquis y Agustín Ormazábal para la FDHI, también señala que la partida contempla gastos de programas que no están directamente relacionados con el desarrollo científico y tecnológico, como el chatbot TINA y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Los autores sostienen que la función de ciencia está inflada por programas ajenos al desarrollo científico-tecnológico del país. En las partidas que sí corresponden al área, los 17 organismos del sector registrarían una caída real del 14,3% frente a 2026 y de casi el 90% respecto de 2023.

CONICET, CNEA, INTA e INTI: las caídas previstas

Entre los organismos con bajas frente a 2026, el proyecto contempla reducciones para el CONICET del 9,3%, la CNEA del 17,9%, el INTA del 18,4% y el INTI del 17,9%. De acuerdo con el análisis, las instituciones acumularían tres años consecutivos de erosión presupuestaria.

En comparación con 2023, los organismos analizados habrían perdido entre un 40% y un 60% de sus capacidades reales. El informe también advierte sobre la distancia entre los fondos previstos y el objetivo fijado por la Ley 27.614: si se aprueba el proyecto, la inversión en ciencia y tecnología representaría apenas el 0,18% del PBI, frente al 0,59% establecido por la norma.

La diferencia sería de 0,41 puntos porcentuales, mayor que la brecha del año anterior, que había sido de 0,38 puntos. La Ley 25.467, sancionada en agosto de 2001, establece el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El ajuste en ciencia impacta en el agro y las PyMEs

El informe vincula el ajuste con las capacidades tecnológicas públicas que sostienen actividades que el Gobierno presenta como motores de las exportaciones. En el caso del agro, la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) afecta áreas de investigación y transferencia tecnológica.

Según la FDHI, se necesitarían 206.421 millones de pesos adicionales para recuperar en términos reales el presupuesto de 2023. La mayor parte de esa brecha corresponde al programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural.

Para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el informe calcula una diferencia de 100.610 millones de pesos para volver al nivel de 2023. La reducción está asociada al programa de Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales y podría limitar los servicios tecnológicos públicos, los laboratorios, los ensayos y la asistencia para mejorar procesos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que no siempre pueden costearlos por su cuenta.

Minería y energía: alertas por capacidades estratégicas

En minería, el recorte puede reducir las tareas de investigación y generación de información del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), responsable de producir datos geológicos, mineros y geoambientales, además de monitorear geoamenazas para prevenir riesgos. El informe estima que se requeriría un aumento de 6.334,51 mil millones de pesos en la partida para equipararla, en términos reales, con la de 2023.

En energía y tecnología, el análisis también pone el foco en la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuya partida caería un 17,9% respecto de 2026. El documento señala riesgos para las capacidades públicas y los proyectos estratégicos, aunque el detalle disponible sobre esa área no especifica cuáles serían las iniciativas afectadas.

En conjunto, el informe advierte que el desfinanciamiento puede comprometer conocimientos y desarrollos necesarios para elevar la productividad, agregar valor y ampliar las capacidades de los sectores que integran la estrategia exportadora del Gobierno.