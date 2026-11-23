El exministro de Hacienda ratificó su intención de competir por la Presidencia en 2027 y criticó el rumbo económico del Gobierno. También cuestionó el acuerdo para suspender las PASO y advirtió por las reservas.

El exministro de Hacienda Hernán Lacunza advirtió que una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza implicaría la desaparición del partido fundado por Mauricio Macri. En medio de las definiciones rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, ratificó su intención de competir por la Casa Rosada y cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

"Creo que un acuerdo no sería favorable, ni para el PRO —que es secundario—, pero tampoco para el país. Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece. Desaparece", sostuvo Lacunza.

Lacunza rechazó una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

Las declaraciones reflejan las tensiones internas del PRO después de que Macri acordara con el oficialismo nacional respaldar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El entendimiento se produjo luego de que el Gobierno descartara las listas colectoras del proyecto.

Ante la polarización política, Lacunza buscó diferenciar su propuesta tanto de la administración libertaria como del peronismo. Dijo que apunta a representar a un sector de la sociedad que percibe "desencantado, defraudado y en busca de un liderazgo".

"Eso quiero representar. No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa", afirmó. También rechazó que su espacio sea definido como una "opción de centro" y defendió un Estado eficiente que garantice bienes públicos esenciales, como justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura, sin "volver al pasado".

Las críticas de Lacunza a la recesión y las reservas

En materia económica, el exfuncionario puso en duda las previsiones oficiales de crecimiento y alertó sobre las fragilidades macroeconómicas con las que, según proyectó, el país llegará al próximo período electoral. Señaló que la actividad acumula dos trimestres consecutivos en baja y que las expectativas de inversión local y extranjera retroceden desde hace cinco trimestres.

"La economía está en recesión, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al 5% de crecimiento", cuestionó. Además, pronosticó que la Argentina llegará a 2027 "con reservas escuálidas y un tipo de cambio bajo estrés".

Lacunza también objetó el optimismo oficial sobre la evolución de los mercados financieros y el riesgo país. "Estaba el riesgo país a 400 puntos y se canchereó ahí. Dijeron 'va a bajar más'. Se erró en el diagnóstico y ahora va a 850", expresó.

El debate por las PASO y el programa económico

El economista calificó de "antidemocrático" el argumento que utilizó el Gobierno durante la discusión por la suspensión de las PASO, cuando desde el oficialismo señalaron que una primaria adversa podía generar incertidumbre cambiaria.

"El programa económico en una democracia tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro. Los que están atrás del programa son los ciudadanos, los consumidores, los vecinos. No puede ser que esté sometido a ‘bueno, funciona nada más si me eligen a mí’. Eso no es democrático", remarcó.

A pesar de sus cuestionamientos al esquema cambiario y fiscal, Lacunza descartó que se avecine una crisis terminal comparable con la de 2001. "Para dar tranquilidad, no va a haber un colapso del tipo hiperinflación, megadevaluación, corralito o default", aseguró.

Inflación y caída del poder adquisitivo

Al analizar el impacto de los precios en la vida cotidiana, se refirió al último dato del Indec, que ubicó la inflación en 2,2% en octubre. Según describió, aunque las remarcaciones son más previsibles, el deterioro de los ingresos se hace evidente al momento de pagar las compras.

"La gente se sorprende menos en la góndola. Los precios son más o menos previsibles, pero cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el cash ni lo que tiene en la billetera virtual", concluyó.