Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:30 p. m. · 1 min de lectura

La mayoría evalúa negativamente su situación económica y la mitad espera que empeore. Muchos hogares recortan gastos, usan ahorros o se endeudan para afrontar los gastos.

Nuevas encuestas: crecen las críticas por la economía

Así lo refleja una docena de estudios nacionales. El 60% dice que está peor ahora que el año pasado y solo un 30% es optimista de cara al 2027. Clarín analizó una docena de estudios nacionales que se divulgaron en las últimas semanas.

Evaluación de la situación actual

— Negativa o peor (60,5%)

— Positiva o mejor (25%)

— Igual / Ns-Nc (14,5%)

Expectativas económicas

— Empeorará (50,3%)

— Mejorará (30,6%)

— Seguirá igual / Ns-Nc (19,1%)

Los ingresos no alcanzan y los hogares se endeudan

- Situación económica de los hogares (UdeSA)

— Les alcanza justo, sin posibilidad de ahorrar (41%)

— Usan ahorros o recortan gastos (20%)

— Tuvieron que endeudarse (18%)

— Les alcanza y pueden ahorrar (17%)

— Ns/Nc (4%)

- Cómo financiaron los gastos del último mes (Proyección)

— Préstamos de familiares o amigos (21,1%)

— Tarjeta de crédito, pagando el mínimo o en cuotas (14,9%)

— Préstamos bancarios (13,4%)

— Mercado Pago y cuotas (11,4%)

— Otra entidad financiera (5,1%)

— No pidieron dinero prestado (34,2%)

(+) en Clarín: clar.in/3VJUFCO