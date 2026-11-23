Nuevas encuestas: crecen las críticas por la economía
Así lo refleja una docena de estudios nacionales. El 60% dice que está peor ahora que el año pasado y solo un 30% es optimista de cara al 2027. Clarín analizó una docena de estudios nacionales que se divulgaron en las últimas semanas.
Evaluación de la situación actual
— Negativa o peor (60,5%)
— Positiva o mejor (25%)
— Igual / Ns-Nc (14,5%)
Expectativas económicas
— Empeorará (50,3%)
— Mejorará (30,6%)
— Seguirá igual / Ns-Nc (19,1%)
Los ingresos no alcanzan y los hogares se endeudan
- Situación económica de los hogares (UdeSA)
— Les alcanza justo, sin posibilidad de ahorrar (41%)
— Usan ahorros o recortan gastos (20%)
— Tuvieron que endeudarse (18%)
— Les alcanza y pueden ahorrar (17%)
— Ns/Nc (4%)
- Cómo financiaron los gastos del último mes (Proyección)
— Préstamos de familiares o amigos (21,1%)
— Tarjeta de crédito, pagando el mínimo o en cuotas (14,9%)
— Préstamos bancarios (13,4%)
— Mercado Pago y cuotas (11,4%)
— Otra entidad financiera (5,1%)
— No pidieron dinero prestado (34,2%)
(+) en Clarín: clar.in/3VJUFCO