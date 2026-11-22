Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El aumento del riesgo país y el costo del financiamiento complican el plan para afrontar pagos por US$17.000 millones. La recesión y la incertidumbre electoral también ponen presión sobre el Gobierno de Javier Milei.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y encareció el acceso de la Argentina al financiamiento, en un contexto de actividad estancada e incertidumbre electoral. La combinación de esos factores amenaza la estrategia del Gobierno de Javier Milei para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027.

La aprobación del Presidente descendió al 35 por ciento, mientras la economía entró en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. El deterioro económico y el aumento de los costos de financiamiento complican las perspectivas oficiales antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Recesión e incertidumbre electoral rumbo a 2027

La desaceleración económica podría afectar las chances electorales del oficialismo. En ese escenario, el peronismo podría volver al poder y revertir las reformas económicas impulsadas por la administración de Milei.

Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, advirtió sobre el cambio en las expectativas del mercado:

“Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado dio por sentado que su reelección estaba prácticamente asegurada; ahora, las encuestas nos indican que nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto”.

Los vencimientos de deuda y el déficit de financiamiento

El deterioro de las condiciones para la deuda de los mercados emergentes suma presión al esquema del ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir pagos por US$17.000 millones a tenedores de bonos durante 2027.

De acuerdo con cálculos de la consultora FMyA, el encarecimiento del financiamiento generó un déficit de casi US$10.000 millones en el plan oficial. El economista Fernando Marull cuestionó la viabilidad del esquema:

“Caputo asegura al mercado que el programa de financiación sigue estando cubierto, pero quienes hacemos los cálculos vemos que, dadas las condiciones actuales, eso no es así”.

La obtención de divisas también presenta dificultades. Desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local, luego de que los inversores exigieran rendimientos de hasta el 17 por ciento.

Factores globales y alternativas de financiamiento

El alza de los precios de la energía, las tasas más elevadas en Estados Unidos y la volatilidad financiera aumentaron la aversión al riesgo argentino. MAP Latam sostuvo que

“Argentina se ha distanciado del resto de la región”

“difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año”

y advirtió que serásin una recuperación de sectores como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

El panorama político estadounidense también podría incidir en el acceso a asistencia externa. Los resultados adversos para el Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones de medio término alimentaron las dudas sobre la posibilidad de obtener apoyo financiero durante 2027.

Ante las dificultades para acceder a los mercados internacionales, el equipo económico considera alternativas como recurrir al swap de US$19.000 millones con China, buscar financiamiento de organismos multilaterales o gestionar préstamos repo con bancos internacionales.