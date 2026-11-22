Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m. · 4 min de lectura

El psiquiatra José Antonio Abásolo planteó que el Presidente debería ser evaluado por médicos. Sus insultos y su conducta pública alimentan el debate sobre su capacidad para gobernar.

El elefante en la Casa Rosada

Un perito forense con medio siglo de oficio dijo en voz alta lo que medio país comenta en voz baja. Su diagnóstico se puede discutir, pero la conducta del Presidente está medida y documentada.

Hay cosas que un país decide no ver. La Argentina lleva casi tres años mirando para otro lado mientras su Presidente insulta, grita, se desborda y convierte el cargo más alto de la República en un escenario para sus furias. Lo llamamos "estilo", "autenticidad", "batalla cultural". Le buscamos cualquier nombre con tal de no hacernos la pregunta de fondo: ¿este hombre está en condiciones de gobernar?

José Antonio Abásolo se la hizo. No es un opinador de panel. Es médico desde 1976, psiquiatra desde 1980, fue siete años jefe de guardia del Borda y trabajó décadas como perito de la Justicia. En el caso Cabezas, su pericia desenmascaró al testigo falso Carlos Redruello. Ese hombre, que casi no da entrevistas, dijo: "Mi opinión provisoria de diagnóstico es que nuestro presidente padece una psicosis". Y agregó: "Milei es un compendio de psiquiatría".

Abásolo nunca examinó a Milei, y él mismo lo aclara: habla de un diagnóstico presuntivo que otros médicos deben corroborar. Sus críticos se aferran a eso para descartarlo entero. Es una trampa, porque lo que él describe no requiere consultorio. "Tiene incontinencia verbal, es un hombre que no tiene frenos inhibitorios. Vive insultando". Eso se puede contar, y se contó.

La Nación analizó 89 horas de discursos y entrevistas del primer año de gestión y encontró más de 4.000 insultos. Chequeado registró 2,4 agravios por día en los primeros catorce meses. El Foro de Periodismo Argentino revisó más de 113.000 posteos presidenciales: uno de cada siete contenía un insulto. En 2025 hubo 278 agresiones a la prensa, el récord desde que existe el registro, y 119 salieron del propio Presidente. Este año FOPEA llevó el tema a Naciones Unidas.

En agosto de 2025, acorralado por esos números, Milei prometió: "Voy a dejar de usar insultos". No pudo. En la apertura de sesiones de 2026 lanzó 56 insultos ante la Asamblea Legislativa, uno cada cien segundos, el doble de ritmo que el año anterior. En una sola semana de agosto reprodujo 335 mensajes contra periodistas. Un hombre que promete parar y no para tiene un problema, y un país gobernado por ese hombre también.

La lista es conocida y por eso mismo ya no escandaliza:

- Los legisladores: los llamó "ratas".

- Los críticos: son "mandriles", "econochantas", "ensobrados".

- El Papa: antes de asumir lo trató de "imbécil" y "representante del maligno en la Tierra".

- La prensa: adoptó como consigna que "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

- Davos: usó la tribuna para asociar a una minoría con la pedofilia.

- $LIBRA: promocionó una criptomoneda que se derrumbó en horas y dejó un tendal de damnificados.

- El recital: cantó rock en un estadio mientras la economía crujía.

- El desmayo: cuando un chico se desplomó a su lado en un acto escolar, hizo un chiste.

Abásolo tiene una frase para eso: "El prójimo no es próximo, es un objeto".

La Argentina tuvo presidentes soberbios, mentirosos, autoritarios y corruptos. Nunca tuvo uno así, ni se le parece ningún otro jefe de Estado de una democracia en funcionamiento. Sus defensores dicen que es estrategia, que el insulto rinde en redes y ordena a la tropa. Si tienen razón, el Presidente degrada a propósito la vida pública del país que gobierna, envenena la conversación por cálculo y señala enemigos con nombre y apellido sabiendo lo que eso desata. Si no tienen razón, no lo puede controlar. Cualquiera de las dos respuestas lo descalifica.

"La mala educación da malas palabras, pero la patología mental también", dice el psiquiatra. Y describe a un hombre que "vive su propia ficción", que "no es permeable a la crítica" y que "se subió a una actuación y no baja a la realidad". Se puede rechazar la etiqueta clínica. Es más difícil sostener que el retrato no se parece al original.

Abásolo no pide una destitución ni un golpe de timón. Pide que al Presidente lo evalúen los médicos que correspondan, "para seguridad propia y de terceros". A un piloto de línea se lo evalúa antes de darle un avión con doscientos pasajeros, y a un policía antes de darle un arma. A un juez se lo puede apartar por lo que hoy se festeja en un presidente. Milei conduce un país de 46 millones de personas, y sugerir un examen se considera una afrenta.

La responsabilidad no es solo suya. Es de los ministros que aplauden, de los legisladores que cajonean, de los empresarios que sonríen incómodos y de todos los que repetimos "es su forma de ser" mientras la investidura se deshace. Abásolo lo explicó con una imagen: para disimular un elefante en la calle Florida hay que soltar mil elefantes. Nos soltaron mil. Nos acostumbramos al grito, a la humillación y al espectáculo, y lo intolerable se volvió paisaje.

El psiquiatra cerró con una frase que el poder preferiría no haber oído: "No lo critico, yo lo diagnostico". El diagnóstico es provisorio y nadie lo corroboró. La conducta es pública y la vimos todos.