Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:11 a. m. · 3 min de lectura

Las marcas chinas llegaron a cerca del 10% del mercado de vehículos livianos, mientras las ventas retroceden y crece el sobrestock. Para 2027 se mantendrá el cupo de importación de 50.000 unidades.

Las imágenes de cientos de autos embolsados en las playas de la Terminal Zárate, que circularon en redes en los últimos días, muestran dos fenómenos a la vez: el avance de las marcas chinas en la Argentina y un mercado que no logra absorber todo lo que importa.

La puerta de entrada

Zárate es el principal nodo logístico automotor del país. Allí llegan los buques que traen los vehículos desde Asia, cubiertos con fundas plásticas que los protegen durante el viaje. En enero, BYD marcó un hito al traer por primera vez un barco propio, el Changzhou, que descargó 5.841 unidades tras 23 días de navegación desde Singapur.

Detrás de ese flujo hay una decisión oficial. El Gobierno habilitó un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos por año que ingresan sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que su valor de origen no supere los USD 16.000. Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 unidades e ingresaron 68.792, y el 80% fue de marcas chinas, según datos publicados por Infobae.

Del 1% al 10% del mercado

El resultado fue un salto inédito. A comienzos de 2025, las marcas chinas representaban menos del 1% de los patentamientos. Entre enero y septiembre de este año sumaron unas 39.954 unidades, cerca del 10% del mercado de vehículos livianos, según ACARA. BYD lidera con 12.250 unidades, seguida por BAIC (7.582), Chery (4.954), Haval (3.755) y MG (2.827). En octubre, BYD fue la novena marca más vendida del país.

Un mercado que cae

Ese crecimiento se da en un mercado en retroceso. En octubre se patentaron 45.965 vehículos, 12% menos que un año atrás, y el acumulado de los primeros diez meses muestra una baja de 12,8%. No es una parálisis, pero sí una caída sostenida.

La consecuencia es el sobrestock. A fines de agosto había 135.260 autos sin vender, el equivalente a tres meses de ventas, cuando el sector considera saludable un nivel de dos. Poco más de 100.000 eran importados. El problema no es exclusivo de las chinas: Chery acumulaba cinco meses de inventario, BYD 3,8 y BAIC 3,5, pero Chevrolet tenía 4,4 y Ford 3,6.

Por qué quedan en el puerto

Parte de ese excedente queda en Zárate. «Tenemos 1.000 autos parados en el puerto, que no retiramos porque no se está vendiendo a la velocidad que esperábamos», reconoció en julio a Infobae un importador de marcas chinas, que paga USD 2 por auto por día de estadía. Mantenerlos allí permite postergar el costo de nacionalizarlos. No hay cifras oficiales sobre cuántas unidades permanecen hoy en la terminal.

En las concesionarias, la presión se traduce en bonificaciones que en algunos casos superan el 20%.

Lo que viene

Para 2027, el cupo se mantiene en 50.000 unidades, pero con topes de valor diferenciados: USD 16.000 para microhíbridos, USD 18.000 para híbridos y enchufables, y USD 35.000 para eléctricos puros. Se espera además el desembarco de Tesla, que competiría por la mitad reservada a los importadores.

El tema ya llegó a la política. El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió sobre el riesgo de que «alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino» y habló de dumping, mientras el canciller Pablo Quirno se reunió con directivos de BYD, que analiza invertir en baterías en el país.

En ACARA esperan que noviembre y diciembre cierren con una mejora interanual, impulsada por promociones.