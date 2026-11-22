La recesión, la caída de bonos y acciones y el riesgo país por encima de los 1000 puntos profundizan la incertidumbre. A la crisis económica se suman tensiones internas en el oficialismo y dudas sobre la continuidad del programa.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis económica y política que se expresa en distintos frentes. Mientras la palabra "crisis" gana espacio en las conversaciones digitales, el oficialismo resiste esa caracterización. Un relevamiento de Monitor Digital la identificó entre los términos negativos más utilizados en las discusiones económicas en redes sociales, junto con "caída" y "colapso".

La tensión financiera se intensificó el viernes, cuando el riesgo país cerró en 1070 puntos, tras haber descendido hasta alrededor de 400 en julio. El indicador refleja el deterioro de la confianza de los inversores y se suma a las pérdidas de los bonos y las acciones argentinas.

Recesión y deterioro de los ingresos

La economía está en recesión, con empresas que cierran, destrucción de empleo formal y caída del consumo. También persisten el retroceso de los salarios y las jubilaciones en términos reales, mientras la inflación volvió a acelerarse pese al atraso cambiario.

El panorama incluye una mayor presión sobre el dólar y fuertes bajas de los activos financieros. La crisis de la economía real lleva meses afectando a trabajadores, jubilados y pequeñas y medianas empresas; el nuevo factor es que también crecen las dudas del mercado sobre la sustentabilidad del programa económico.

El mercado pone en duda el programa de Milei

Los inversores que respaldaron medidas como el ajuste fiscal, la apertura de importaciones, la desregulación y el disciplinamiento salarial comenzaron a desprenderse de activos argentinos. La caída de los bonos y las acciones se registra tanto en el mercado local como en Wall Street.

El aumento del riesgo país aleja la posibilidad de conseguir financiamiento externo y refinanciar vencimientos de deuda en condiciones sostenibles. La estrategia del ministro Luis Caputo se apoyaba en que el ajuste fiscal permitiría reducir ese indicador, recuperar el acceso al crédito y renovar las obligaciones. Sin embargo, ese objetivo no se concretó.

La volatilidad internacional también incide en los mercados, pero el retroceso argentino fue más pronunciado que el de las principales plazas financieras. Entre los factores locales señalados están la recesión, la escasez de divisas para afrontar pagos de deuda y las disputas políticas dentro del oficialismo.

Tensiones políticas y expectativas económicas

La crisis financiera se desarrolla en paralelo con conflictos dentro del Gobierno. La vicepresidenta mantiene un enfrentamiento abierto con el Presidente y Patricia Bullrich comenzó a diferenciar la continuidad del proyecto liberal-libertario de una eventual reelección de Milei. Además, la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos suma incertidumbre a un programa que depende del financiamiento externo.

Durante los primeros dos años de gestión, el Gobierno sostuvo expectativas favorables con promesas de rápida desinflación, superávit fiscal, respaldo del Fondo Monetario Internacional, apoyo de Trump y un eventual regreso al mercado de deuda. La recesión y la destrucción de empresas y puestos registrados fueron presentadas como parte del sacrificio necesario para alcanzar una mejora futura.

Pero la inflación persistente contradice la promesa de desinflación, pese al costo social y económico del ajuste. Las expectativas de los financistas cambiaron ante los resultados económicos y financieros, y la incertidumbre sobre la reelección de Milei alimenta la desconfianza. Así se configura un círculo de deterioro que se retroalimenta y para el que, según el escenario descripto, no aparecen señales de reacción presidencial.

La paradoja de los dólares y el superávit comercial

La caída de la economía real puede prolongarse sin provocar de inmediato una crisis generalizada, pero el estallido financiero y bursátil puede acelerar el deterioro. En ese contexto aparece una paradoja del programa: aunque el superávit comercial de este año se encamina a un récord histórico y los términos de intercambio son excepcionales, persisten dificultades para contar con las divisas necesarias.