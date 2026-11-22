Un presunto hacker asegura que ofrece una base con 2,55 millones de registros, aunque no se verificó su autenticidad y la cifra genera reparos en el sector. El episodio reavivó cuestionamientos por la situación patrimonial de la firma y sus vínculos con el entorno de Toto Caputo.

Una denuncia por un supuesto hackeo a Balanz Capital se viralizó en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa a una de las principales sociedades de bolsa de la Argentina. Un presunto hacker afirma que ofrece una base con 2,55 millones de registros de clientes, pero hasta el momento no hay una verificación independiente de que los archivos sean auténticos ni de que se haya vulnerado la seguridad de la compañía.

La alerta comenzó a circular en cuentas especializadas en ciberseguridad. Según esas publicaciones, la información incluiría nombres, DNI, CUIT, teléfonos, correos electrónicos y domicilios. De ser genuinos, los datos podrían facilitar fraudes financieros, suplantaciones de identidad o intentos de acceso a cuentas de inversión.

La cantidad de registros genera dudas sobre el supuesto hackeo

Balanz no había difundido una respuesta oficial conocida sobre la presunta filtración. Entre operadores del mercado, sin embargo, la cantidad de registros anunciada despertó suspicacias: la firma no tendría 2,5 millones de clientes. Esta semana, al comunicar su desembarco en Paraguay, el grupo informó que cuenta con más de 1,5 millones de clientes en los países donde opera.

La diferencia no permite concluir que la denuncia sea falsa, ya que la base podría incluir datos duplicados o registros históricos. Sí obliga a tomar con cautela la magnitud del supuesto incidente. A la versión del hackeo se sumó otra información inquietante: la presunta existencia de un ex empleado enfrentado con la firma, que conocería secretos de la compañía y amenazaría con convertirse en "arrepentido". No hay elementos que lo vinculen con la supuesta filtración.

El antecedente de la crisis patrimonial de Balanz

El nuevo episodio también reavivó las dudas que surgieron en octubre de 2025, cuando circularon versiones sobre la posible quiebra de una de las principales sociedades de bolsa del país. Una cuenta de análisis financiero publicó que había quebrado una de las cinco principales ALyC y luego escribió: "Jajaja no puede ser que sea Balanz. Muy grande para caer". El mensaje fue eliminado y Balanz negó atravesar problemas financieros.

La alarma se produjo en medio de un derrumbe de los bonos que puso bajo presión a varias firmas del sector. Muchas posiciones estaban financiadas con cauciones y otras operaciones de corto plazo. Cuando los títulos perdieron entre 30 y 40 por ciento de su valor, también se deterioraron las garantías que respaldaban esas operaciones.

Bonos en caída y mayores exigencias de garantías

BYMA endureció los requisitos de cobertura y multiplicó los pedidos de integración de márgenes. Los operadores sin liquidez debían aportar nuevas garantías o liquidar activos a precios bajos, en un proceso que podía profundizar las caídas. En ese contexto, Balanz Capital informó pérdidas patrimoniales que superaron el umbral regulatorio del 15 por ciento de su patrimonio neto.

La comunicación presentada ante la Comisión Nacional de Valores el 17 de septiembre de 2025 correspondía a los estados financieros cerrados al 30 de junio. El hecho relevante no implicaba que la compañía estuviera quebrada, pero confirmaba que el deterioro patrimonial había alcanzado un nivel que debía informarse al regulador.

Las versiones sobre vínculos con el equipo económico

Tras superar aquella etapa y anunciar una expansión internacional, quedó abierta en el mercado la pregunta sobre cómo logró Balanz atravesar la crisis. Una versión, que no pudo ser verificada, sostiene que la firma habría recibido ayuda del Gobierno mediante operaciones basadas en información anticipada. La acusación apunta a posibles decisiones oficiales capaces de mover los precios de los bonos y del dólar.

En un mercado con fuertes pérdidas, conocer de antemano una intervención del Tesoro, una recompra de deuda o una medida cambiaria podría permitir cerrar posiciones antes de una caída o comprar activos antes de una recuperación. Esa ventaja potencial también podría ayudar a reducir pérdidas o generar ganancias si se modifican las carteras antes de que el resto del mercado reaccione. No hay pruebas que confirmen que esto haya ocurrido en el caso de Balanz.

Las sospechas cobraron relevancia por los vínculos atribuidos a la compañía con el entorno del ministro de Economía, Toto Caputo. Cristóbal Caputo, uno de sus hijos, trabajó como operador de bonos soberanos en Balanz hasta julio de 2024. En el mercado también mencionaban su relación con Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. Además, se informó que Cristóbal habría participado en una reunión del equipo económico, aunque no se conocía un nombramiento oficial.

El ministro, por su parte, reconoció durante una discusión en X con Delfina Rossi que dos de sus hijos colaboraban con él en el Estado sin cobrar. "También tengo dos hijos que trabajan conmigo. ¿Y sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado", escribió. La declaración abrió interrogantes sobre las tareas que realizaban, su posible acceso a información reservada y los mecanismos de control aplicables.