El Estado mantiene una parte del costo de la energía y el transporte, mientras un acuerdo entre petroleras amortigua las subas de los combustibles. Los subsidios acumulan 10,2 billones de pesos a precios constantes y cayeron un 7 por ciento real interanual entre enero y noviembre.

Las tarifas de energía y los precios de los combustibles son dos variables centrales para la inflación en la Argentina, junto con el dólar, los salarios y las jubilaciones. El Gobierno de Javier Milei sostiene la contención de esos costos con subsidios y, en el caso de las naftas y el gasoil, mediante un esquema acordado por las empresas del sector.

Con un estricto control del gasto en otras áreas, la administración nacional mantuvo acotado el avance de los subsidios durante el último año. Las tarifas de luz y gas acompañaron la inflación mensual, aunque cambios extraordinarios, como los aplicados al régimen de Zona Fría, tuvieron impacto en el índice: sumaron 0,3 puntos porcentuales en octubre y se esperaba un efecto similar en el mes siguiente.

Subsidios a la energía y el transporte: cuánto cuestan

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet estimó que los subsidios acumulados a la energía y el transporte público se mantienen, desde noviembre de 2025, en torno a los 10,2 billones de pesos a precios constantes. El cálculo contempla el efecto de la inflación.

Entre enero y noviembre, las transferencias bajaron un 7 por ciento en términos reales frente al mismo período del año anterior. La comparación se da en un contexto en el que, a principios de 2025, las tarifas estaban más atrasadas respecto de los costos de producción de gas, generación eléctrica y prestación de los servicios de colectivos y trenes.

Quiénes reciben los subsidios energéticos focalizados

Este año, el Gobierno puso en marcha los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Cerca del 45 por ciento de los hogares comenzó a pagar el costo pleno de la energía, salvo de manera transitoria durante el invierno. Para el resto, la ayuda se reforzó incluso por encima de lo previsto, luego del aumento del precio del gas asociado a la guerra en Medio Oriente.

Aun con esos cambios, los hogares del país pagan en promedio menos del 60 por ciento del costo de la luz y el gas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los usuarios cubren alrededor del 35 por ciento del costo de los colectivos y los trenes; el resto queda a cargo del Estado.

Combustibles: el precio local quedó por debajo de la paridad internacional

La contención de la inflación también se apoya en el esquema de amortiguación de los combustibles, vigente desde abril y acordado entre productoras y refinadoras de petróleo. El Gobierno no interviene de manera directa, aunque YPF, controlada por el Estado, tiene un papel central en el mercado.

El economista Nadin Argañaraz señaló que en 171 de los últimos 214 días la nafta y el gasoil se vendieron en la Argentina por debajo del precio que habría resultado de la paridad internacional. El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal también calculó que, a fines del mes pasado, con el petróleo cerca de los 120 dólares por barril, la nafta súper debería haber superado los 3.200 pesos por litro. En la Ciudad de Buenos Aires se comercializaba a poco más de 2.100 pesos.

La moderación de los combustibles evitó una mayor presión inflacionaria en abril, julio, septiembre y octubre, meses en los que se registraron los principales aumentos del petróleo a nivel mundial. Por eso, una eventual normalización del tránsito de crudo en el Estrecho de Ormuz y otros puntos críticos no implicaría necesariamente una baja inmediata en los surtidores.

El atraso de los surtidores y la recuperación de las petroleras

Tras la caída del Brent a la zona de los 90 dólares, una fuente de una empresa petrolera describió el nivel actual de los surtidores como una zona de equilibrio y advirtió que la recuperación de los valores demorará.

“el precio del surtidor quedó en una zona que podríamos llamar de empate”. “Hay un poco de espacio para que la industria empiece a descontar lentamente el saldo negativo acumulado mientras se mantuvieron los precios de surtidor atrasados. Este recupero no será rápido”

De acuerdo con Argus Media, la paridad de importación de la nafta se ubica actualmente en 0,64 dólar por litro más impuestos, unos 0,90 dólar con la carga impositiva. En octubre, ese valor llegó a un dólar por litro antes de impuestos.