Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Tras un encuentro en San Fernando, Sergio Massa mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como dirigentes con proyección nacional. También llamó a ampliar la convocatoria y cuestionó la posible suspensión de las PASO.

Tras encabezar un encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó la convocatoria política y afirmó que estuvo acompañado por "tres candidatos a presidente": Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.

El exministro de Economía sostuvo que es necesario dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales. Consultado por las ausencias en el acto, aseguró que la invitación había sido amplia: "Estaban todos invitados".

Los dirigentes que Massa mencionó como presidenciables

Al referirse a la foto política que dejó la cumbre en el norte del conurbano bonaerense, Massa identificó a tres referentes del peronismo federal y provincial con proyección nacional: Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.

El dirigente también valoró el mensaje de cierre del encuentro, un video generado con inteligencia artificial que mostró la figura de Juan Domingo Perón. En ese marco, planteó que el desafío electoral requiere ampliar las fronteras partidarias: "No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país".

Massa cuestionó la posible suspensión de las PASO

Durante la entrevista, Massa criticó la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según sostuvo, la iniciativa busca debilitar a la oposición.

"Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo"

El referente del Frente Renovador agregó que, a su entender, quienes respaldan al oficialismo buscan "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo". Sin embargo, consideró que la medida podría generar el efecto contrario y empujar a los sectores opositores a alcanzar acuerdos.

En ese sentido, se mostró confiado en que el peronismo podrá presentarse unido en los próximos comicios: "Nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene. Soy muy optimista. Un día va a haber unidad", concluyó.