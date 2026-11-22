La revalorización global del dólar y la incertidumbre financiera reavivaron el debate sobre el tipo de cambio en la Argentina. Economistas advierten sobre los riesgos de sostenerlo mientras el Gobierno prioriza la desinflación.

La incertidumbre en los mercados internacionales y las dudas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal impactaron en Wall Street y se extendieron a países como la Argentina. Ante la búsqueda de activos más seguros, los inversores se desprenden de bonos argentinos y otras posiciones de riesgo, mientras el dólar se fortalece en el mundo.

En el mercado local, la divisa subió a un ritmo menor que en otros países y también por debajo de la inflación. El tipo de cambio real multilateral se encuentra cerca de sus mínimos durante la gestión de Javier Milei, en un escenario en el que el Gobierno utiliza el dólar como una de sus principales herramientas para contener los precios.

El dólar como ancla de la desinflación

La estrategia cambiaria se consolidó después de la devaluación inicial del 120 por ciento, en 2023, y volvió a ocupar un lugar central este año, luego del salto del petróleo asociado a la guerra en Irán. El objetivo fue evitar que ese impacto acelerara la inflación en 2026, aunque la tasa prevista se ubicaría en torno al 31,5 por ciento, un nivel similar al de 2025.

Milei recordó esta semana el caso de Uruguay: ese país redujo la inflación del 160 al 40 por ciento en dos años, pero necesitó otros cinco para llevarla a un dígito. La experiencia argentina, según el análisis planteado, no sería excepcional: otros países atravesaron una primera etapa de desinflación rápida y luego avanzaron más lentamente, con períodos alternados de crecimiento y recesión.

En esa comparación, la apreciación cambiaria que experimenta el plan económico actual se asemeja a la que aplicó Uruguay durante su proceso de estabilización. El desafío para el Gobierno será decidir cómo atravesar las turbulencias externas e internas: priorizar una nueva baja de la inflación o recuperar margen cambiario para reducir riesgos de cara a las elecciones y favorecer una actividad económica más dinámica.

Las alertas por la apreciación cambiaria

El economista Lucas Llach advirtió sobre los antecedentes de episodios en los que otras monedas se depreciaron mientras la Argentina resistía el movimiento. En una publicación en X, escribió: "ocasiones anteriores en las que el real y otros se depreciaban pero Argentina resistía la depreciación con política o instituciones cambiarias: 1999 (terminó hermoso), 2018 (ídem). El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos".

La referencia apunta a la devaluación del real brasileño en 1999, que golpeó a una Argentina que no podía depreciar su moneda, y a la corrida cambiaria de 2018. Sin embargo, ajustar el tipo de cambio también tiene costos: puede desarmar estrategias de carry trade y demorar la desinflación.

Un Boncap, bono en pesos a tasa fija que devenga una tasa efectiva mensual del 2,24 por ciento, puede absorber una suba mensual del dólar MEP de igual magnitud sin perder valor en dólares, según cálculos del mercado. La consultora Outlier señaló: "El salto de 4,19% del MEP de esta semana se comió casi dos meses de devengamiento en cinco ruedas".

Los bonos ajustados por CER toleran una suba mensual del dólar de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento. Entre el 28 de agosto y el 16 de octubre, el MEP avanzó un 1,2 por ciento y el rendimiento de esos instrumentos compensó el movimiento. Outlier agregó: "Pero desde entonces ninguna posición en pesos aguantó el ritmo del dólar y a estas tasas ninguna aguanta otra semana como esta".

Qué dicen los economistas sobre el tipo de cambio

El economista Miguel Kiguel consideró que el Gobierno podría intentar sostener el dólar para contener la inflación, aunque advirtió que esa estrategia puede encontrar límites. "Es posible que el Gobierno trate de defender el dólar como sea. Lo hizo desde el primer día y sigue siendo su principal instrumento de política económica para frenar la inflación. Aunque en algún momento se va a hacer difícil", afirmó.

Por su parte, Gabriel Caamaño, director de Outlier, señaló que existe riesgo de una corrección cambiaria. Sostuvo que hay presión sobre el tipo de cambio que el mercado oficial no convalida, algo que, a su juicio, se refleja en el aumento de la brecha. También indicó que el Gobierno interviene mediante la venta de bonos con cobertura y contratos de dólar futuro, y planteó que el problema no sería el nivel del tipo de cambio, sino la velocidad de su apreciación durante este año.

Caamaño advirtió que la Argentina podría llegar al próximo año con una apreciación excesiva y explicó que una política monetaria muy restrictiva, pese a la compra de reservas, hizo que el dólar nominal aumentara bastante menos que la inflación.

El dilema entre inflación y competitividad

El economista Alberto Ades planteó que una depreciación puede evitar que la Argentina se encarezca en dólares frente a sus vecinos, especialmente al competir en terceros mercados. Sin embargo, sostuvo que, en medio de un plan antiinflacionario y con un fuerte crecimiento de las exportaciones, una suba del tipo de cambio puede generar costos superiores a los beneficios comerciales.

Ades también puso en duda la conveniencia de modificar la paridad si las turbulencias fueran transitorias. "si uno piensa que lo que sucede en los mercados por estas semanas es transitorio, que la Reserva Federal no subirá las tasas tanto como se descuenta y que el el real se normalizará una vez que Lula se despierte, entonces ¿tiene sentido mover el peso para que después regrese al mismo punto?", expresó.

Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, consideró que dejar flotar el dólar implica riesgos y afirmó que ni el Presidente ni el ministro parecen dispuestos a hacerlo. "El Presidente no quiere flotar y el ministro tampoco. A esta altura yo tampoco flotaría. Flotar cuando presiona el mercado es una mala señal. Para mi el momento clave era hacerlo después de las elecciones en 2025 o cuando anunciaron las bandas móviles por inflación. Ahora en este contexto es un poco tarde para un Gobierno que va a una elección en un contexto adverso. Hoy queda aguantar colgado del travesaño".