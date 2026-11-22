Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El dictamen incorpora un compromiso de contratación de proveedores locales del 20 por ciento, sujeto a disponibilidad y condiciones de mercado, y una declaración jurada sobre el impacto en los recursos naturales y la infraestructura. La iniciativa prevé beneficios fiscales y garantías por 30 años para proyectos de nuevas industrias.

Senadores del oficialismo y de otros bloques firmaron el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. El texto obtuvo despacho con cambios respecto del proyecto aprobado en Diputados y podría tratarse durante la extensión de las sesiones ordinarias, desde diciembre, o en extraordinarias, según el temario que defina el Poder Ejecutivo.

El dictamen se aprobó el viernes 20 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación. Entre las modificaciones, se incorporó un plan de desarrollo de proveedores locales con una meta mínima del 20 por ciento de la inversión, condicionada a que exista oferta nacional disponible y competitiva en precio y calidad.

Qué actividades podrían acceder al Súper RIGI

La iniciativa está dirigida a nuevas actividades económicas industriales, tecnológicas y de servicios vinculadas con infraestructura digital y tecnológica estratégica. El artículo 4 las define como proyectos con impacto transformador en la estructura productiva que no se desarrollen, produzcan o presten en el país al entrar en vigencia la ley, o cuyo nivel de desarrollo sea experimental o piloto.

Entre los sectores que podrían quedar alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala y la fabricación de pequeños reactores nucleares. En ese contexto, el artículo señala que la administración de Javier Milei desarmó el proyecto CAREM, que llevaba adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El proyecto establece un marco de estabilidad de 30 años durante el cual no podrían modificarse leyes tributarias, cambiarias, económicas o ambientales si los cambios afectaran la rentabilidad de los proyectos aprobados. También contempla la intervención de tribunales extranjeros para resolver controversias.

Beneficios fiscales y cambios incorporados en el Senado

Entre los incentivos, la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias se reduce al 15 por ciento, frente al 25 por ciento previsto en el RIGI. La iniciativa también dispone que las exenciones a las exportaciones rijan desde el inicio, mientras que el régimen anterior las aplicaba a partir del tercer año.

En materia de importaciones, el Súper RIGI elimina los derechos para los bienes vinculados con el proyecto, incluidos los insumos. Además, fija en 10 por ciento las contribuciones patronales, un beneficio que no estaba contemplado en el RIGI. El esquema no aborda las posibles maniobras de manipulación de precios de transferencia entre sociedades vinculadas, señaladas como un mecanismo que puede facilitar la evasión fiscal.

El nuevo artículo 17 incorpora el compromiso de contratar proveedores nacionales de bienes y servicios transables por un mínimo del 20 por ciento del monto total de inversión, siempre que la oferta local esté disponible y cumpla condiciones de mercado en precio y calidad.

La otra modificación exige que los Vehículos de Proyecto Únicos presenten una declaración jurada, respaldada por un estudio técnico, para demostrar que la iniciativa no comprometerá la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad, el acceso o el uso de infraestructura de transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento y redes de servicios.

Firmas del dictamen y relación con la PAX Silica

La iniciativa fue vinculada con la PAX Silica, impulsada durante la presidencia de Donald Trump y asociada al subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Jacob Helberg, exasesor de Alex Karp, socio de Peter Thiel. Ese marco incluye minerales críticos y el suministro de energía para centros de datos relacionados con la inteligencia artificial.

El análisis del proyecto también plantea interrogantes sobre la transferencia de tecnología y el impacto de las inversiones en la estructura productiva. Entre los aspectos mencionados figuran el desarrollo nuclear soberano, la privatización de yacimientos de uranio, el uso del territorio y el alcance de los beneficios fiscales previstos.

Firmaron el dictamen Agustín Monteverde, Enrique Goerling Lara, Nadia Márquez, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Gonzalo Guzmán Coraita, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero, Carmen Álvarez Rivero, María Orozco, Flavio Fama, Guillermo Andrada, Maximiliano Abad, Carlos Espínola, María Huala y Sandra Mendoza.

En disidencia parcial suscribieron Mariana Juri, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto. El proyecto deberá ser incluido en el temario legislativo para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.