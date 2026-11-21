Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Las ventas aumentaron 0,9% interanual y 6,2% frente a septiembre, aunque el acumulado anual todavía registra una caída de 2,3%. El comercio electrónico y las farmacias fueron los canales con mejor desempeño.

El consumo masivo subió 0,9% en octubre frente al mismo mes de 2025 y registró su primer avance interanual del año. La mejora también se reflejó en la comparación mensual: las ventas crecieron 6,2% respecto de septiembre. Sin embargo, el balance acumulado continúa en terreno negativo, con una baja de 2,3%, según datos de la consultora Scentia.

El repunte no llegó desde los canales tradicionales de compra. Mientras los supermercados de cadena y los autoservicios independientes volvieron a retroceder, el crecimiento se concentró en farmacias, kioscos y almacenes y, sobre todo, el comercio electrónico.

El comercio electrónico lideró las ventas de octubre

En la comparación interanual, las ventas de los supermercados de cadena bajaron 0,3% y las de los autoservicios independientes, 0,4%. Ambos segmentos acumulan un año de resultados negativos. Los mayoristas tuvieron la caída más pronunciada del mes, con un derrumbe de 6,4%.

En cambio, las farmacias crecieron 3,2% frente a octubre de 2025, mientras que los kioscos y almacenes avanzaron 1,6%. El mayor incremento correspondió al e-commerce, cuyas ventas se dispararon 33,2%.

Todos los canales mejoraron frente a septiembre

La comparación mensual mostró subas en todos los puntos de venta. Los supermercados encabezaron el avance, con un alza de 9,5%. Detrás se ubicaron los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico, que registraron aumentos de 8,9% cada uno.

En lo que va del año, solo el e-commerce y las farmacias lograron crecer: el primero acumuló una suba de 35% y las segundas, de 1,2%. Los supermercados y los mayoristas estuvieron entre los canales más afectados, con una caída de 3,5%.

Alimentos, golosinas y snacks impulsaron la canasta

Al observar los productos vendidos en todos los canales de autoservicio, octubre dejó un resultado especialmente favorable para la canasta de alimentos y los artículos de compra impulsiva. Las ventas de golosinas aumentaron 7,5% y las de snacks, 16,5%, en comparación con el mismo mes de 2025.

El crecimiento de los productos impulsivos fue aún mayor en supermercados, donde alcanzó el 22,8% interanual. En el comercio electrónico subieron todos los rubros y esa categoría lideró las mejoras, con un avance de 59%.

Los precios acumulan un alza de 22,1%

En cuanto a los precios, Scentia informó que la variación acumulada del precio promedio ponderado llegó al 22,1%. El indicador se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor informado recientemente.