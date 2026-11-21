La venta de casi 900.000 hectáreas de Benetton y otras operaciones millonarias marcaron un cambio de ritmo en el mercado rural. Los precios, el potencial productivo y la demanda global ganadera alimentan el interés de nuevos compradores.

La compraventa de campos en Argentina empieza a salir de un período de baja actividad, con operaciones de gran escala que involucran a grupos locales e internacionales. La negociación suele ser lenta: se trata de activos estratégicos, muchas veces en manos de familias que llevan varias generaciones, y de transacciones por millones de dólares.

“Es una oportunidad para el que quiere ingresar y para los que buscan salir”, afirmó Abel Real, titular de una cámara del sector y referente de una inmobiliaria rural que lleva su apellido. Las operaciones recientes, concentradas en pocas semanas, alimentaron la expectativa de que el mercado atraviesa un punto de inflexión.

Las grandes operaciones que reactivaron la venta de campos

Entre los movimientos más relevantes está la venta de casi 900.000 hectáreas de Benetton en la Patagonia al holding Tether, propietario de Adecoagro. En paralelo, el grupo financiero ST, liderado por Pablo Peralta, incorporó cerca de 10.000 hectáreas ganaderas en Buenos Aires y La Pampa, que pertenecían a una sociedad francesa. La familia Bartolomé, dueña de Don Mario, también desembarcó en Río Negro con otras 10.000 hectáreas.

La firma Juramento, de la familia Brito, compró 12.000 hectáreas y pagó US$ 22,8 millones por la Estancia Lote 5. El establecimiento se vendió junto con 4.000 cabezas de ganado Brangus colorado, destinadas al negocio de carne premium. La compañía ya reúne unas 100.000 hectáreas.

También avanzó Faro Verde, con José María Larocca como figura visible y experiencia en la firma comercializadora Trafigura. La empresa adquirió 94.000 hectáreas forestales del grupo chileno CMPC. Con base en Tandil, ya había comprado otras 24.000 hectáreas a Marcos Pereda.

Precios de la tierra y rentabilidad del campo argentino

No todas las operaciones alcanzan esas dimensiones. Muchas transacciones de menos de 1.000 hectáreas pasan inadvertidas, como una venta reciente concretada por Real en la zona de General Villegas, entre un propietario argentino y un grupo de productores ganaderos del país.

El interés inversor convive con una rentabilidad moderada: la renta del capital tierra puede llegar a un 4% anual, mientras que algunos bonos ofrecen rendimientos que triplican esa cifra. “La tierra es un refugio de valor con sentido de productividad”, señaló Real, integrante de la tercera generación de su familia en el negocio inmobiliario rural.

Uno de los atractivos locales es el precio de la hectárea. Un campo agrícola argentino con un rendimiento similar al de uno estadounidense se comercializa en torno a US$ 17.000 por hectárea, frente a valores que en Estados Unidos no bajan de US$ 45.000. En Brasil, la hectárea cotiza alrededor de US$ 30.000, aunque la producción enfrenta suelos más trabajosos; a favor, no tiene retenciones y permite una doble cosecha de granos gruesos, como maíz y soja. Uruguay, pese a contar con suelos menos fértiles, iguala los precios argentinos.

Demanda ganadera e interés por la Patagonia

El panorama es distinto para los campos ganaderos, en un contexto de fuerte demanda global y buenos precios para la actividad. Las estancias se tasan según su capacidad de alimentar animales: en la Cuenca del Salado, un campo con una carga de una vaca por hectárea puede valer entre US$ 5.500 y US$ 6.000 por hectárea.

Un analista vinculó la compra de Tether a la necesidad de respaldar una criptomoneda con activos fijos y anticipó que podrían concretarse más operaciones de ese tipo. Sobre las tierras patagónicas, que primero pertenecieron a la Compañía Inglesa de Tierras y luego a las familias Paz, Méndez y Ochoa antes de ser adquiridas por Benetton, también se proyecta la posibilidad de desarrollar parques eólicos para abastecer a la minería de criptomonedas, además de mantener la actividad ovina.

La expansión de los Bartolomé hacia Río Negro fue relacionada por otro especialista con los incentivos de una zona de riego y alto potencial agrícola. Allí, las condiciones permiten alcanzar buenos rendimientos en cultivos como el maíz, que requiere luz durante el día y amplitud térmica. En la región se desarrolla un polo productivo conocido como Negro Muerto.

Para Real, los valores actuales de los campos apenas igualan los de 2011, después de los ciclos económicos atravesados por el país. Aun en un año electoral, el referente prevé nuevas transacciones. “Esto recién empieza”, afirmó.