Los bonos argentinos en dólares cayeron más de 3% y el indicador de JP Morgan llegó a 1.025 puntos. El dólar mayorista superó los $1.575 y llevó la cotización para ahorristas cerca de los $1.600.

La jornada financiera del viernes profundizó las pérdidas para los activos argentinos: el riesgo país superó los 1.000 puntos por primera vez desde el 24 de octubre del año pasado, el día hábil previo a las elecciones legislativas. Los bonos en dólares registraron caídas superiores al 3%.

Cerca de las 13, el indicador de JP Morgan llegó a 1.025 puntos y acumuló un avance de casi 20% en dos jornadas, impulsado por el desplome de los títulos soberanos. Los activos argentinos tuvieron un desempeño especialmente negativo frente a los de otros mercados emergentes.

El dólar mayorista superó los $1.575

La tensión también se trasladó al mercado cambiario. El dólar mayorista, referencia para las operaciones de deuda y el comercio exterior, superaba los $1.575. En tanto, la cotización para ahorristas se acercaba a los $1.600 en la pizarra del Banco Nación.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un comportamiento dispar y fueron de las pocas que evitaron, al menos parcialmente, una baja generalizada. Globant, Mercado Libre y Pampa Energía operaban en alza, mientras que Tenaris, BBVA y Central Puerto registraban retrocesos.

La tensión global golpeó a los mercados

Los bonos argentinos comenzaron el viernes con fuertes caídas, en una jornada marcada por la volatilidad financiera internacional. También sufrieron las acciones de grandes compañías tecnológicas y los principales índices de Wall Street. Entre los factores que presionaron a los activos locales se combinaron las turbulencias globales y elementos internos que, en las últimas semanas, agravaron la baja de los bonos del Tesoro y de las acciones argentinas que operan en Estados Unidos.

La jornada había comenzado con retrocesos pronunciados en las bolsas de Japón y Corea del Sur, donde las caídas rondaron el 5%. Más tarde, Europa también operó en baja, mientras los futuros de Wall Street anticipaban una rueda complicada. Durante las operaciones previas a la apertura formal, los bonos argentinos en dólares llegaron a perder más de 2%, en particular los de mayor duración.

Acciones tecnológicas y bonos internacionales

Una de las causas del mal clima financiero fue la caída de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, que profundizó la corrección de los mercados. El índice MSCI All Country World, que reúne acciones de mercados desarrollados y emergentes, bajó 0,7% y completó su séptima rueda consecutiva en rojo, la racha negativa más extensa desde septiembre de 2023.

La presión se mantuvo pese al debut bursátil de Anthropic, la compañía creadora del chatbot Claude. Sus acciones llegaron a caer casi 6% en las primeras operaciones del viernes, después de haber subido un 17% durante su primera jornada en el mercado.

En Wall Street, los futuros del S&P 500 cedieron 0,4% y los del Nasdaq 100 perdieron 1,2%. Los fabricantes de semiconductores se preparaban para extender una caída que ya alcanzaba el 35% desde el máximo registrado en junio.

El movimiento también alcanzó a otros activos. Los inversores buscaron refugio en títulos soberanos: los bonos del Tesoro estadounidense subieron en todos los tramos de vencimiento y los bonos alemanes lideraron las ganancias en Europa. Entre las materias primas, el oro profundizó su retroceso y cayó por debajo de los 3.600 dólares por onza, mientras que el petróleo Brent se acercó a los 90 dólares por barril.