Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Más de 4.000 empresarios y trabajadores reclamaron medidas urgentes ante la caída de la producción, el cierre de plantas y la pérdida de empleos. El sector pidió renovar la protección antidumping y acceder a alivio fiscal y financiamiento.

En una movilización inédita, más de 4.000 empresarios y trabajadores de la cadena del calzado nacional marcharon juntos hasta la Secretaría de Industria para reclamar medidas ante la crisis del sector. Fabricantes, sindicatos, talleristas y comerciantes entregaron un petitorio con propuestas para sostener las fábricas y el empleo.

La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) describieron un escenario crítico: la producción cayó 22,6 por ciento en el último año, la capacidad instalada se mantiene por debajo del 40 por ciento desde 2023, cerraron 240 plantas y se perdieron 10.000 puestos de trabajo.

Los reclamos de la industria del calzado ante la crisis

La marcha partió desde Belgrano y Tacuarí y concluyó en la sede de Industria. El objetivo fue que las conversaciones mantenidas con el titular del área, Pablo Lavigne, se traduzcan en medidas concretas para la actividad.

El reclamo más urgente es renovar la resolución ex MDP N.º 915/2021, que establece medidas antidumping y vence en diciembre. Según el sector, es la última herramienta disponible para frenar la competencia desleal del calzado importado desde China.

“Exigimos medidas urgentes que permitan sostener las fábricas y el empleo”, plantearon los manifestantes. El titular de la CIC, Horacio Moschetto, atribuyó la crisis al avance de las importaciones y el contrabando, a los envíos puerta a puerta y, especialmente, a la caída del consumo: “Estamos así por el aumento de las importaciones, del contrabando, del puerta a puerta sin aranceles ni controles y sobre todo por la enorme caída del consumo”.

Importaciones, controles aduaneros y comercio electrónico

Las entidades también pidieron revertir la desregulación y reforzar los controles aduaneros y fronterizos. Entre las medidas propuestas figuran reincorporar los valores criterio y observadores especializados en Aduana, restablecer el etiquetado obligatorio y la Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP), y combatir el contrabando en pasos fronterizos, comercios y redes sociales.

Además, señalaron que las condiciones tributarias y aduaneras no son equivalentes para las empresas locales y las plataformas digitales como Shein y Temu, que venden productos mediante envíos directos al consumidor a través del comercio electrónico internacional.

“Una caída de esta dimensión tan grande y abrupta no tenemos registro en la historia del calzado. Esto es de toda la cadena y marchamos con los trabajadores y gracias a los trabajadores con el sindicato, los fabricantes, con los talleristas y los comerciantes”, afirmó Moschetto.

Cierre de fábricas y pérdida de empleos en el sector

Las organizaciones advirtieron que la industria perdió 55 por ciento del empleo desde la llegada de Javier Milei y que ya no quedan grandes plantas dedicadas a la fabricación de calzado. Las compañías que tenían más de 1.000 empleados cerraron; entre los ejemplos mencionados están Alpargatas, en Tucumán; una planta en El Dorado, con 1.400 trabajadores; otra en Coronel Suárez, con 4.000, y una en Chivilcoy, con 500.

Las empresas que continúan activas son, en su mayoría, firmas con entre 100 y 150 trabajadores o pymes de menor tamaño. “Defender la industria nacional no significa impedir las importaciones, sino garantizar condiciones razonables para competir. Sin medidas urgentes, se seguirá perdiendo empleo, empresas y un saber productivo nacional”, advirtieron.

Alivio fiscal y créditos entre los pedidos del sector

El paquete de propuestas incluye medidas de alivio fiscal, acciones para impulsar el consumo y nuevas opciones de financiamiento. También solicitan levantar los embargos a las pymes, que representan el 80 por ciento de las empresas del sector, y extender hasta fines de 2027 la suspensión de ejecuciones fiscales prevista en la RG 5923/2026.

Por último, las cámaras y los sindicatos reclamaron una moratoria con ARCA, créditos con tasas subsidiadas y la creación de una mesa de trabajo sectorial para abordar la situación de la industria del calzado.