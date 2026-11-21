Un informe del Banco Provincia advierte que se requieren casi 30 monotributistas para igualar el aporte previsional de un trabajador registrado. El avance del cuentapropismo no registrado también reduce los ingresos de los hogares y debilita el financiamiento jubilatorio.

La precarización del mercado laboral no solo afecta los ingresos de quienes trabajan: también reduce los recursos destinados a las jubilaciones. Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, hacen falta casi 12 monotributistas para equiparar los aportes y contribuciones de un asalariado registrado. Si se considera únicamente el componente previsional, la relación asciende a casi 30 trabajadores independientes por cada empleado en relación de dependencia.

El análisis se conoce en un contexto de fuerte deterioro del empleo, con una mayor presencia del cuentapropismo y la informalidad. La sustitución de puestos registrados por ocupaciones con menores ingresos y aportes impacta tanto en el poder adquisitivo de los hogares como en las cuentas públicas.

Menos empleo registrado y más cuentapropismo no registrado

La dinámica laboral atraviesa su peor desempeño en, al menos, los últimos quince años, de acuerdo con la serie oficial disponible. Entre la primera mitad de 2024 y el mismo período de 2026 se crearon 384.000 puestos de trabajo, frente a los 656.000 registrados entre 2016 y 2018 y los 780.000 de 2020 a 2022.

En paralelo, cayeron los puestos asalariados registrados y crecieron el cuentapropismo, con 134.000 personas más, y el conjunto de los trabajadores no asalariados, con un aumento de 427.000. Entre quienes trabajan por cuenta propia, los registrados disminuyeron en 22.000 personas y los no registrados aumentaron en 423.000. Así, todo el crecimiento neto del cuentapropismo se concentró en el segmento informal, según datos de la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC analizados por el Banco Provincia.

La brecha de ingresos entre asalariados y cuentapropistas

La precarización también se refleja en las remuneraciones. La mediana salarial de los trabajadores registrados se ubica en 1,2 millones de pesos, mientras que la de los cuentapropistas no registrados alcanza los 0,4 millones. En consecuencia, se necesitan 2,8 cuentapropistas no registrados para igualar el ingreso de un asalariado registrado.

El informe señala que en los últimos tres años se destruyeron 238.000 puestos registrados. Para reponer los ingresos asociados a esos empleos, “reponer esos ingresos habría requerido unos 129.000 cuentapropistas más que los que efectivamente se crearon”, indicaron los economistas.

El impacto del monotributo en el financiamiento previsional

El reemplazo de empleo asalariado registrado por trabajo independiente también debilita los recursos que sostienen el sistema jubilatorio. Para la comparación, el estudio tomó como referencia un salario equivalente al RIPTE y contrastó los aportes y contribuciones de un empleado en relación de dependencia con los pagos de un monotributista.

En esa comparación general, se necesitan casi 12 monotributistas para igualar los recursos generados por un asalariado. Pero el monotributo incluye un componente impositivo: al considerar exclusivamente el aporte destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hacen falta casi 30 trabajadores independientes por cada empleado registrado.

La sustitución de empleos formales por modalidades con menores contribuciones “no solo afecta los ingresos de los hogares, sino que además reduce los recursos previsionales generados por cada puesto de trabajo y por tanto incrementa las necesidades de ajuste fiscal”. De acuerdo con el documento, las dificultades laborales repercuten en el consumo, por la pérdida de poder adquisitivo, y en las cuentas públicas, por la caída de los ingresos fiscales.

Más integrantes de los hogares salen a trabajar

El crecimiento del cuentapropismo también permite observar las estrategias que adoptan las familias para enfrentar la pérdida de ingresos laborales, entre ellas el endeudamiento y la incorporación de nuevos integrantes al mercado de trabajo. Más del 90 por ciento de los nuevos cuentapropistas vive en hogares donde ya había al menos una persona ocupada, y casi el 70 por ciento no es jefe o jefa de hogar, sino cónyuge o hijo.

El aumento fue proporcionalmente mayor entre las mujeres, que representaron el 55 por ciento del total, con 246.000 personas más y una suba del 20,9 por ciento. Por edad, el incremento más pronunciado se registró entre los menores de 25 años, con un 36 por ciento, y las personas mayores de 65, con un 28 por ciento.

“Estas características refuerzan la hipótesis del efecto trabajador adicional, gente que se incorpora al mercado de trabajo porque el poder adquisitivo más importante del hogar ya no alcanza para cubrir las necesidades de todos los miembros”, analizaron.

El 85 por ciento del aumento del cuentapropismo se concentró en puestos de calificación operativa y el 13 por ciento, en tareas técnicas. Además, el 60 por ciento de los nuevos trabajadores por cuenta propia trabaja desde su vivienda, un incremento de 237.000 personas. En contraste, quienes cuentan con local, oficina o taller disminuyeron en 34.000.

El documento concluyó que el cambio en el mercado laboral no consiste únicamente en una menor generación de puestos: “se observa un desplazamiento hacia modalidades de inserción más precarias, con menores ingresos y, en muchos casos, menores requerimientos de capital y calificación”.