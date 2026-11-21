Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno nacional planteó compensar la mitad de la recaudación que perderían las jurisdicciones que eliminen el tributo. La propuesta fue presentada ante ministros de Economía provinciales en San Juan.

El Gobierno nacional propuso eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un esquema de compensación compartida por la recaudación que dejaría de percibirse.

La iniciativa fue presentada durante una reunión de la Comisión Federal de Impuestos realizada en San Juan, que reunió a ministros de Economía provinciales. Expusieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Cómo sería la compensación por eliminar el Impuesto de Sellos

Según lo informado, “la propuesta prevé que la Nación compense a las jurisdicciones que eliminen el tributo por el 50% de la recaudación que dejarían de percibir” y “cada jurisdicción asumiría el 50% restante”.

La medida está dirigida a las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Caputo defendió la propuesta y la vinculó con la baja de impuestos

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la iniciativa a través de X. “Esto propusimos en el CFI. Terminar con otro impuesto nefasto, como es el impuesto a los sellos”, expresó.

“Es un impuesto provincial. Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran. Como dijo el presidente Javier Milei, un shock de oferta negativo como el que estamos viendo, se combate con baja de impuestos y regulaciones”, agregó Caputo.

El anuncio se conoció mientras el Gobierno nacional negocia con los gobernadores en torno al Presupuesto 2027, cuyo debate comenzará en los próximos días en la Cámara de Diputados.

La propuesta se anunció en una jornada de tensión en los mercados

En paralelo, la jornada estuvo marcada por subas en los mercados. El riesgo país superó los mil puntos y el dólar cerró con su mayor aumento semanal en 19 meses.