El exvicepresidente del Banco Central comparó la situación actual con las crisis de 1999 y 2018. Su planteo coincidió con una fuerte suba del riesgo país y nuevas presiones sobre el dólar.

Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Central y economista cercano a Federico Sturzenegger, reclamó una devaluación del peso y advirtió sobre los riesgos de sostener el tipo de cambio mientras otras monedas se deprecián. Para fundamentar su postura, evocó las crisis de 1999 y 2018, episodios en los que, según señaló, Argentina resistió movimientos cambiarios de la región.

“Ocasiones anteriores en las que el real y otros se depreciaban pero Argentina resistía la depreciación con política o instituciones cambiarias: 1999 (terminó hermoso), 2018 (ídem)”, escribió Llach en X. Luego agregó: “El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos”.

La suba del riesgo país y la presión sobre Caputo

El planteo llegó en un momento de tensión financiera para el ministro de Economía, Luis Caputo. Un integrante del equipo económico interpretó la intervención como un intento de desestabilización. En paralelo, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos, luego de cerrar la rueda anterior en 931. En dos jornadas, el indicador de JP Morgan pasó de 848 a ubicarse por encima de esa barrera, mientras se aceleraban las ventas de bonos argentinos.

La caída alcanzó al conjunto de los títulos, que cotizan aproximadamente a la mitad de su valor. La incertidumbre también se trasladó al mercado cambiario: el dólar oficial llegó a 1.595 pesos, el blue a 1.650, el MEP operó cerca de 1.660 y el contado con liquidación trepó hasta 1.780 pesos. La brecha entre el dólar financiero y el mayorista volvió a ampliarse.

El atraso cambiario y la comparación con 2018

La advertencia de Llach coincide con una percepción extendida entre operadores e inversores: que el tipo de cambio está atrasado. Un analista de Wall Street sostuvo que ese diagnóstico también se observa entre productores que mantienen granos en silobolsas, por un valor estimado de 15.000 millones de dólares.

La referencia a 2018 tiene, además, un antecedente político. Durante aquella crisis cambiaria, Mauricio Macri desplazó a Sturzenegger de la presidencia del Banco Central y designó en su lugar a Caputo. El cambio se formalizó en junio de ese año, tras una corrida que puso en duda la capacidad del equipo económico para estabilizar el mercado.

La discusión excede las diferencias personales y pone en cuestión el programa económico de Javier Milei y Caputo, en particular el uso de un dólar bajo como herramienta para contener la inflación. Esa estrategia muestra señales de desgaste, en un contexto en el que la inflación de octubre fue del 2,2 por ciento.

El real brasileño y la acumulación de reservas

El debate también alcanza la política de reservas. El Fondo Monetario Internacional viene señalando las dificultades para acumular divisas. Entre las críticas al esquema figura que se priorizan gastos en dólar ahorro, viajes al exterior y bienes importados, en lugar de permitir una mayor flotación cambiaria y limitar esos consumos para fortalecer las reservas.

A esa presión se suma la depreciación del real brasileño, que superó el 15 por ciento en el último mes. El movimiento afecta la competitividad de la economía argentina y puede desalentar el turismo en el país.

Un analista consultado sostuvo que la estabilidad cambiaria de los últimos meses recibió apoyo de las emisiones de deuda de empresas y provincias, que aportaron dólares al mercado. “Ese proceso se va a secar y le va a meter más presión al tipo de cambio”, advirtió.

Las advertencias por el costo de una devaluación

En el mercado consideran que el Gobierno podría enfrentar una devaluación, con impacto en los precios y consecuencias políticas en un año electoral. Un operador vinculó el escenario con la crisis de 2018 y afirmó: “Como Macri, se jugaron a ganar el partido 10 a 0 y les salió mal”. A su entender, una estrategia más moderada habría sido “ganar 1 a 0”, aceptar algo más de inflación a cambio de sumar reservas y construir un esquema cambiario más sólido.

El aumento del riesgo país también generó cuestionamientos de Alberto Ades, uno de los economistas respetados por Milei. El especialista consideró que el Gobierno se equivoca al restarle importancia al indicador porque no planea emitir deuda en ese mercado.

“Es un error no preocuparse por la suba del riesgo país, porque el Gobierno dice que no van a emitir deuda en ese mercado y entonces no le interesa. Es un error porque hay conexiones entre ese mercado y el mercado local y lo vemos en el dólar que se está moviendo porque la gente ve que la deuda rinde 18%, se preocupa y compra dólares”, explicó Ades.