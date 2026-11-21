Juan Cuattromo cuestionó el rumbo económico durante un congreso bancario en Mar del Plata y alertó sobre la caída del empleo y las empresas. El encuentro también abordó la morosidad, el crédito y los cambios tecnológicos en los medios de pago.

La situación del crédito, el aumento de la morosidad y el futuro tecnológico de los bancos fueron los ejes del quinto congreso de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), realizado en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. El encuentro se desarrolló en un contexto de tensiones financieras, con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y el dólar cerca de los $1.600.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que la estabilidad económica no puede evaluarse solo por la inflación o el tipo de cambio. “Hay estabilidad si la inflación baja mientras sube el salario, mientras se genera empleo y la economía crece. Estabilidad con caída de la actividad no exportadora, con destrucción del empleo, destrucción de empresas no es estabilidad”, afirmó ante la prensa.

Cuattromo cuestionó la estabilidad económica y la caída de la actividad

El titular de Abappra señaló que “la macroeconomía no se agota en el precio del dólar y el tipo de cambio”. También describió el escenario como “una pseudoestabilidad basada en restringir y subutilizar recursos productivos” y advirtió que la falta de dinamismo desalienta la inversión.

Durante la jornada, los mercados registraron caídas de hasta el 5% en los bonos y una brecha cambiaria del 13%. Cuattromo consideró que el Gobierno había puesto bajo presión los fundamentos del esquema económico y explicó que la ampliación de la brecha limita la oferta de dólares mediante deuda privada, que en noviembre era prácticamente nula.

Brecha cambiaria, crédito en dólares y liquidez bancaria

El presidente del Banco Provincia indicó que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el financiero encarece los préstamos en dólares. “Cuando vos tomás un crédito en dólares, te acreditan pesos, al tipo de cambio oficial. Entonces cuanto más grande la brecha, más grande el costo de tomar financiamiento en dólares, eso va generando un freno en la demanda de crédito en dólares”, explicó.

Cuattromo planteó que la menor oferta de dólares financieros, la caída de los precios de los commodities —en particular del petróleo— y la recesión habían contribuido a sostener el tipo de cambio, pero que esos factores entraron en crisis. Sobre el comercio exterior, afirmó que volvieron a caer las cantidades importadas y que el efecto de la recesión sobre la actividad se mantenía con fuerza.

Además, vinculó el deterioro de las condiciones de vida con una menor tracción electoral del Gobierno y un aumento de la incertidumbre y la aversión al riesgo. Señaló que el mercado monetario presenta condiciones “estructuralmente más desafiantes”, por lo que el banco optó por manejar mayores niveles de liquidez y priorizar el financiamiento de corto plazo.

Morosidad y señales de alerta en empresas y hogares

Cuattromo también advirtió que las tensiones cambiarias y la brecha pueden trasladarse a los precios. En ese contexto, sostuvo que es necesario “ser selectivo con el crédito y administrar bien tu liquidez” para evitar tener que salir a buscar pesos o dólares a un costo elevado.

En el panel sobre morosidad, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, afirmó que “el 8% de los deudores debe el 60% de la deuda en mora”. También informó que la entidad refinanció el 40% de esa deuda durante el año y abordó las asimetrías regulatorias frente a las billeteras digitales.

Por su parte, el subgerente del Banco Provincia, Marcelo Casanova, expuso datos sobre concursos y quiebras de clientes empresariales. En 2019 se registraron 369 casos, entre ellos el de Vicentin. Luego, la cifra se estabilizó en un promedio de 125 por año hasta 2025, cuando llegó a 371. Al 30 de septiembre de este año, el banco ya contabilizaba 661 clientes en esa situación.

El impacto de la recesión en el empleo y la deuda

Casanova señaló que el Banco Provincia difícilmente pueda recurrir a la venta de carteras de deuda, una estrategia que utilizan otras entidades. También alertó que aumenta el endeudamiento de las empresas y que ese deterioro puede trasladarse a los hogares cuando las personas pierden el trabajo.

El economista Pablo Moldovan, de la consultora C-P, describió una crisis marcada por la estabilidad cambiaria y la presión sobre los ingresos. Según indicó, en los últimos 15 meses se destruyeron unos 170.000 empleos formales; quienes pasan a la informalidad registran una caída del 30% en sus ingresos. Además, sostuvo que en tres años cerraron 32.000 empresas.

Moldovan explicó que el deterioro laboral y productivo aumenta la morosidad bancaria, eleva los costos por incobrabilidad y encarece las tasas de los préstamos.

Bancos, medios de pago e inteligencia artificial

La agenda del congreso incluyó las nuevas tendencias tecnológicas en medios de pago. El CEO de Link, Diego Juárez, destacó el papel creciente de los bancos en la adquirencia y el financiamiento en cuotas. “Antes todos los bancos hacían promociones para vender en cuotas, y el negocio implícito se lo quedaba el banco emisor, ahora el adquirente toma el control”, señaló.

En tanto, Fernando González, vicepresidente de Market Delivery para Sudamérica en Mastercard, se refirió a los cambios en los hábitos de consumo y a las tecnologías aplicadas al comercio. “El comercio tiene que hacer cosas para que el usuario los encuentre”, afirmó, y anticipó una presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial en las transacciones.