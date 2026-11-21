La influencia del fundador de Nvidia quedó en el centro del debate sobre las restricciones tecnológicas a China. El escenario plantea interrogantes sobre el liderazgo estadounidense y el avance de la inteligencia artificial.

La posición de Jensen Huang, fundador y titular de Nvidia, se convirtió en un punto clave de la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos y la competencia tecnológica con China. Su postura a favor de mantener el intercambio de productos de alta tecnología con el país asiático contrasta con los sectores que reclaman más restricciones.

En septiembre de 2026, Nvidia fue valuada en 5,8 billones de dólares, una cifra récord para Wall Street, de acuerdo con los datos citados en el análisis. La compañía ocupa un lugar central en el desarrollo de la infraestructura para IA y en la expansión de esta tecnología.

El crecimiento de Estados Unidos y el impulso de la IA

La economía estadounidense registró un crecimiento anual de 3,4 por ciento en el tercer trimestre de 2026. La proyección adelantada de la Reserva Federal de Atlanta a través de su herramienta GDPNow estimó un avance nominal equivalente al 5 por ciento. El análisis atribuye parte del impulso económico al desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese mismo trimestre, las ganancias de las empresas del S&P 500 aumentaron 27 por ciento interanual, con un aporte destacado de las compañías que participan en la construcción de la infraestructura de IA. Entre ellas figuran Amazon Web Services, Microsoft, Alphabet, matriz de Google, y Meta, además de Nvidia, que lidera el sector de semiconductores para esta tecnología.

Goldman Sachs advirtió que la inversión de capital de esas cuatro grandes tecnológicas y Nvidia podría crecer 116 por ciento en el último trimestre del año. La previsión superaría el récord de 87 por ciento registrado en el tercer trimestre.

La postura de Huang sobre las ventas de tecnología a China

El eje de la visión de Huang es la integración tecnológica entre Estados Unidos y China. El empresario sostuvo ante Donald Trump que permitir la venta de productos estadounidenses de alta tecnología al mercado chino, incluidos los de Nvidia, podría fortalecer la posición de Estados Unidos.

Según ese argumento, la influencia no depende solamente de lanzar equipos nuevos, sino también de consolidar los estándares con los que se aplican esas tecnologías. Desde esa perspectiva, cuanto más productos estadounidenses utilice China, mayor sería la presencia de las empresas de Estados Unidos en el sector.

Trump habría respaldado esa visión, basada en la idea de que la IA es una tecnología cooperativa y no necesariamente antagónica. El planteo se vincula con una posible alianza estratégica entre Washington y Pekín, impulsada por un diálogo directo entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que se habría extendido durante más de un año.

Las restricciones y la disputa por el liderazgo en inteligencia artificial

La posibilidad de una mayor cooperación genera resistencia entre sectores del Capitolio y del Pentágono, incluidos referentes del movimiento MAGA. Estos grupos consideran a China el “Gran Adversario” de Estados Unidos y se oponen a tratarla como un socio con el que compite en los ámbitos tecnológico y comercial.

El análisis también menciona acusaciones sobre una supuesta relación de Huang con una mujer de origen chino, señalada como posible espía. La mujer sería titular de una compañía tecnológica con sede en Singapur que, según la información citada, compró a Nvidia más de 4.800 millones de dólares en semiconductores de última generación durante el año anterior. También se alude a una segunda supuesta relación. Esas versiones se presentan en medio de la disputa política sobre los vínculos tecnológicos con China.

El texto vincula la ofensiva contra Huang con la derrota de Trump en las elecciones de medio término y anticipa un cambio en el control del Congreso. Según esa proyección, a partir del 3 de enero los demócratas asumirían el control de ambas cámaras y podrían impulsar mayores límites a las ventas de tecnología avanzada a China, además de una regulación más estricta de la inteligencia artificial.

Una política de ese tipo podría frenar el desarrollo de la IA en Estados Unidos, mientras China acelera sus inversiones y capacidades en el sector. El escenario abriría un vacío de liderazgo que, según el análisis, podría ser aprovechado por Pekín, aunque la integración tecnológica entre ambos países continuara.

En ese marco, la controversia en torno a la vida personal de Huang queda ligada a una disputa de mayor alcance: el futuro de Nvidia, las relaciones entre Estados Unidos y China y el liderazgo global en inteligencia artificial.