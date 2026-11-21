En noviembre se pagan los salarios de octubre, que incluyen un aumento paritario del 1,8% para trabajadores alcanzados por el CCT 488/07. El básico de un playero es de $1.639.573,01, sin adicionales ni antigüedad.

Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en noviembre de 2026 los salarios correspondientes a octubre, con una suba del 1,8% establecida en el último acuerdo paritario del sector. La actualización alcanza a quienes están comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 488/07, que regula la actividad en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento, el salario básico de un playero de estación de servicio asciende a $1.639.573,01. El monto no incluye adicionales por presentismo, manejo de fondos ni antigüedad, conceptos que pueden elevar la remuneración mensual.

Escala salarial de estaciones de servicio en noviembre de 2026

El convenio fija distintos básicos de acuerdo con las tareas y responsabilidades de cada puesto. Los encargados de turno perciben el salario más alto entre las categorías mencionadas, con $1.701.966,04 mensuales, mientras que los operadores auxiliares cobran un básico de $1.594.240,72.

La escala también contempla puestos administrativos, operadores de playa, serenos y personal de mantenimiento, con remuneraciones diferenciadas según la función. Por otra parte, los trabajadores de garajes y playas de estacionamiento incluidos en el CCT 428/05 tienen una escala propia y reciben una actualización del 2%.

Adicionales por presentismo y manejo de fondos

Además del básico, el CCT 488/07 establece un premio por asistencia o presentismo equivalente al 8% de las remuneraciones mensuales brutas. Para cobrarlo, el trabajador debe cumplir las condiciones de asistencia previstas en el convenio, entre ellas no registrar faltas injustificadas ni acumular tres llegadas tarde durante el mes.

También puede corresponder un adicional del 8% por manejo de fondos a quienes trabajan con dinero, cheques, tarjetas, vales u otros valores del empleador. El concepto alcanza a encargados, administrativos, operadores de playa, operadores conductores y operadores de interior y anexos, siempre que realicen las tareas contempladas.

Para un playero con un básico de $1.639.573,01, el cálculo de referencia de ambos adicionales se realiza sobre esa remuneración. Sin embargo, los importes pueden variar si la base incluye otros conceptos remunerativos. El cálculo no contempla descuentos legales ni antigüedad.

Cómo se calcula la antigüedad de los playeros

La antigüedad es otro componente del salario y sus porcentajes varían según los años trabajados. Para quienes tienen entre uno y nueve años, corresponde un 2% por cada año; entre diez y catorce años, un 2,5% por cada año, según el tramo aplicable; y para más de quince años, un 3%, de acuerdo con el régimen previsto en el convenio.

La aplicación depende de las disposiciones del CCT y de la antigüedad reconocida a cada trabajador. Por eso, dos operadores de playa de la misma categoría pueden cobrar montos distintos si tienen diferente trayectoria laboral. A ese cálculo pueden sumarse los adicionales por asistencia y manejo de fondos cuando corresponda.